0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Державні» лотереї скасують: у Мінцифри пояснили рішення

56
Кульки лотереї
Кульки лотереї
Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея».
Про це Українському радіо повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька.

Що про це відомо

«Чому ми прибираємо слова «державна лотерея»? Бо в людей державна лотерея асоціюється з тим, що це лотерея організована державою або державна власність.
Закон про державні лотереї, по суті, жодного стосунку до держави не має, тому що лотереї проводяться приватними операторами лотерей і вся суть державних лотерей зводиться до того, що 50% зібраних коштів спрямовується до призового фонду і вони платять податки, як інші суб’єкти господарювання", — каже Топорецька.
Читайте також
Міністерство планує змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб’єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою.
У 90-х роках в Україні було близько 200 різноманітних операторів і лотерей. Це були і «державні», і місцеві, зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів, каже Топорецька.
Європейська практика — 1−3 великих оператори лотерей, що підтвердили свою фінансову спроможність та надійсність. До такого і рухатиметься Україна.
Законопроєкт про реформу ринку планують подати до Верховної Ради у вересні.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems