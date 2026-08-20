«Державні» лотереї скасують: у Мінцифри пояснили рішення Сьогодні 08:34

Кульки лотереї

Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея».

Про це Українському радіо повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька.

Що про це відомо

«Чому ми прибираємо слова «державна лотерея»? Бо в людей державна лотерея асоціюється з тим, що це лотерея організована державою або державна власність.

Закон про державні лотереї, по суті, жодного стосунку до держави не має, тому що лотереї проводяться приватними операторами лотерей і вся суть державних лотерей зводиться до того, що 50% зібраних коштів спрямовується до призового фонду і вони платять податки, як інші суб’єкти господарювання", — каже Топорецька.

Читайте також В Україні готують новий механізм боротьби з тіньовим бізнесом — чекові лотереї

Міністерство планує змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб’єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою.

У 90-х роках в Україні було близько 200 різноманітних операторів і лотерей. Це були і «державні», і місцеві, зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів, каже Топорецька.

Європейська практика — 1−3 великих оператори лотерей, що підтвердили свою фінансову спроможність та надійсність. До такого і рухатиметься Україна.

Законопроєкт про реформу ринку планують подати до Верховної Ради у вересні.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.