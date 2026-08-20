«Державні» лотереї скасують: у Мінцифри пояснили рішення
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Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея».
Про це Українському радіо повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька.
Що про це відомо
«Чому ми прибираємо слова «державна лотерея»? Бо в людей державна лотерея асоціюється з тим, що це лотерея організована державою або державна власність.
Закон про державні лотереї, по суті, жодного стосунку до держави не має, тому що лотереї проводяться приватними операторами лотерей і вся суть державних лотерей зводиться до того, що 50% зібраних коштів спрямовується до призового фонду і вони платять податки, як інші суб’єкти господарювання", — каже Топорецька.
Міністерство планує змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб’єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою.
У 90-х роках в Україні було близько 200 різноманітних операторів і лотерей. Це були і «державні», і місцеві, зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів, каже Топорецька.
Європейська практика — 1−3 великих оператори лотерей, що підтвердили свою фінансову спроможність та надійсність. До такого і рухатиметься Україна.
Законопроєкт про реформу ринку планують подати до Верховної Ради у вересні.