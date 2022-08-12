Державі повернули землю столичного університету вартістю понад ₴34 млн — Finance.ua
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Державі повернули землю столичного університету вартістю понад ₴34 млн

Казна та Політика
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Державі повернули землю столичного університету вартістю понад ₴34 млн
Державі повернули землю столичного університету вартістю понад ₴34 млн
У Києві суд повернув у державну власність земельну ділянку університету вартістю понад 34 млн гривень.
Про це Київська міська прокуратура повідомляє у Телеграм.
Спільними зусиллями ювенальних прокурорів столичної прокуратури та Подільської окружної прокуратури міста Києва виконано рішення суду про повернення у державну власність земельної ділянки площею майже 1 га по вул. Новопольова вартістю понад 34 млн гривень.
«Установлено, що вказана земельна ділянка закріплена на праві постійного користування за Державним університетом інфраструктури та технологій. Рішення про її відчуження Київською міською державною адміністрацією, як розпорядником землі державної власності, не приймалось», — ідеться у повідомленні.
Разом з цим, на підставі підробленого свідоцтва про придбання на публічних торгах нерухомого майна, а також ухвали одного з районних судів Херсонської області земельна ділянка вибула із власності держави на користь фізичних осіб.
Захищаючи інтереси держави, прокуратура звернулась до суду з позовом про скасування рішень про державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку, який судом задоволено в повному обсязі.
«На даний час зусиллями ювенальних прокурорів рішення суду реально виконано — земельну ділянку повернуто у власність держави», — підкреслили у прокуратурі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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