Держава заробила на перевантажених фурах 6 млн грн за місяць Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

Автоматичний контроль дозволяє виявляти транспортні засоби з перевищенням допустимих вагових і габаритних параметрів

У травні 2026 року завдяки роботі автоматичної системи габаритно-вагового контролю WIM до державного бюджету надійшло 6,1 млн грн.

Про це повідомили в Агентстві відновлення.

За місяць зафіксували майже 500 порушень

Упродовж травня інспектори Укртрансбезпеки винесли 495 постанов за порушення вагових норм. Загальна сума штрафів становила 7,1 млн грн.

Найбільшу кількість порушень зафіксували у:

Дніпропетровській області — 68;

Вінницькій області — 66;

Хмельницькій області — 53.

Як працює система WIM

«WIM не лише забезпечує додаткові надходження до бюджету, а й допомагає зберігати дорожню інфраструктуру», — сказано в повідомленні.

Автоматичний контроль дозволяє виявляти транспортні засоби з перевищенням допустимих вагових і габаритних параметрів, що є однією з основних причин руйнування дорожнього покриття та штучних споруд.

Габаритно-ваговий контроль здійснюється за допомогою спеціальних датчиків, вмонтованих у дорожнє покриття. Вони визначають вагу транспортного засобу під час руху, а камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки. Після цього інформація автоматично передається до центрів обробки даних Агентства відновлення та Укртрансбезпеки для подальшого опрацювання.

Мережу WIM Агентство відновлення впровадило для цілодобового моніторингу руху великовагового транспорту, автоматичної фіксації порушень без впливу людського фактору та ефективного захисту автомобільних доріг і мостів від передчасного руйнування.

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