Держава заборгувала банкам 5 мільярдів компенсації за пільгові кредити для бізнесу — Гетманцев Сьогодні 15:46 — Казна та Політика

Держава заборгувала банкам 5 мільярдів компенсації за пільгові кредити для бізнесу — Гетманцев

Борг держави перед банками з компенсації відсотків за програмою пільгового кредитування для бізнесу «Доступні кредити 5−7−9%» до кінця року сягне 5 млрд грн.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«У 2023 році у програмі відбувся ряд трансформацій: всі кредити розділені на інвестиційні і обігові (із підвищеними ставками за останніми), змінився перелік пріоритетних галузей і напрямів, які кредитуються на кращих умовах (вибули великі торгівельні організації, розширено на всю переробну промисловість)», — нагадав нардеп.

Утім, за його словами, цей перелік залишається досить широким, а фокус програми, яка раніше була орієнтована на МСБ, розмився.

«Це призвело до збільшення видатків за програмою, зростанню заборгованості по виплатам банкам з державного бюджету, що на кінець 2023 року сягне 5 млрд грн», — пояснив він.

Отже, Гетманцев каже, що програма «5−7-9» продовжує відігравати ключову роль у пожвавленні кредитування, але в умовах обмежених бюджетних ресурсів у 2024 році вона має бути модифікована, насамперед, з метою більш таргетованої підтримки МСБ та вразливих до безпекових ризиків підприємств.

«Уряд має підготувати концепцію трансформації програми до кінця першого кварталу 2024 року у рамках оновленого меморандуму з МВФ», — додав Гетманцев.

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