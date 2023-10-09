Держава виплатила 97 мільйонів допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС — Finance.ua
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Держава виплатила 97 мільйонів допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Фондовий ринок
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Уряд виплатив понад 97 млн грн державної допомоги постраждалим від підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині.
Про це повідомляє пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Виплати стосуються одноразової матеріальної допомоги у розмірі 5 тис грн від держави особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.
«Станом на 5 жовтня таку фінансову підтримку отримали постраждалі мешканці Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму більш ніж 97,5 мільйона гривень. Таким чином, держдопомогу вже виплачено 18 482 жителям Херсонщини та 1035 — Миколаївщини», — йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначають, що заяви на цю грошову допомогу від держави приймаються до 31 жовтня 2023 року включно. Її можуть отримати люди, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.
Включно з тими, хто після 6 червня поточного року виїхав із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію.
За матеріалами:
Економічна Правда
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