Держава спонсор тероризму: що означає та змінює цей статус — Finance.ua

Держава спонсор тероризму: що означає та змінює цей статус Сьогодні 21:00

Уряди багатьох Європейських країн та міжнародні організації у різних формах визнали росію «державою-терористом». Що означає цей статус, та як це може допомогти Україні.

Що таке статус «держава-спонсор тероризму»

Насправді єдиного визначення терміну «тероризм» у міжнародному праві не існує. Проте найчастіше ООН визначає його, як «злочинні акти, розраховані на створення обстановки терору».

Для того, щоб «терористи» змогли набути відповідного їм статусу, у світі розроблений спеціальний механізм, максимально пропрацьований та затверджений він у США. Державний секретар США може надати країні статус «держава-спонсор тероризму» — це означає, що вона сприяє діяльності терористичних організацій, вчиненню терористичних актів та кібертероризму.

Які обмеження несе у собі статус «держава-терорист»

Звичайно такий статус має велике символічне та дипломатичне значення. Країна, яка була визнана терористом, перетворюється на міжнародній арені на вигнанця, більшість держав відмовлятимуться співпрацювати з нею у зв’язку з ризиком отримання міжнародних санкцій. Передбачається скорочення зв’язків, спільних програм, посилення дипломатичного відчуження країни.

Також статус тягне за собою ряд санкцій:

• заборона допомоги від США, в тому числі економічної підтримки;

• заборона на експорт та продаж боєприпасів;

• для фізичних та юридичних осіб США участь у фінансових операціях з урядом «держави-терористом» стане незаконною;

• внесення до «чорного списку» The Financial Action Task Force (FATF) — це блокування рахунків банків «держави-терориста» по всьому світу;

• скасування судового, виконавчого, суверенного імунітету — «державу-терориста» можна притягнути до відповідальності у суді інших країн світу.

Загальний набір санкцій є унікальним та розробляється окремо у кожному випадку.

Які країни наразі перебувають в американському списку терористів, та як відбувається процес визнання

Наразі до списку «держав-спонсорів тероризму» входять Північна Корея, Сирія, Іран і Куба. Раніше у переліку також перебували Ірак, Лівія, Південний Ємен і Судан.

Сам процес визнання досить простий та лаконічний — Державний секретар США приймає і опубліковує відповідне рішення. Проте до цього має бути проведений детальний аналіз, рішення повинно мати серйозне підґрунтя, яке затверджене звітами, доповідними записками та актами.

Країни, які підтримали визнання росії «державою-терористом»

Європейські країни підтримують визнання росії «державою-терористом». Наразі це не має відчутних наслідків для посилення санкцій, проте чітко демонструє дипломатичну позицію держав:

• Парламент Литви — 10 травня 2022 року — росія — держава, що підтримує та здійснює тероризм.

• Парламент Латвії — 11 серпня 2022 року — насильство росії проти цивільного населення є тероризмом, а сама рф — країна-спонсор тероризму.

• ПАРЄ — 13 жовтня 2022 року — нинішній режим росії — терористичний.

• Парламент Естонії — 18 жовтня 2022 року — російський режим — терористичний, а рф — держава-спонсор.

• Верхня палата парламенту Польщі — 26 жовтня 2022 року — влада рф — терористичний режим.

• Нижня палата парламенту Чехії — 15 листопада 2022 року — чинний режим у росії — терористичний.

• Європарламент — 23 листопада 2022 року — росія — держава-спонсор тероризму та держава, яка використовує засоби тероризму.

• Нижня палата парламенту Нідерландів — 24 листопада 2022 року — росія — держава-спонсор тероризму.

Щоб статус «держави-терориста» для рф посприяв введенню максимальних санкцій, його має затвердити Державний секретар США.

Як вплине на Україну визнання росії «державою-спонсором тероризму»

Найперше та найголовніше — це є справедливим рішенням, яке дуже важливо для громадян України. Також посилення санкцій, економічна, фінансова та дипломатична ізоляція росії матимуть серйозний економічний ефект. Звичайно це рішення посилить і переговорні позиції України. І зрештою, серед світових лідерів ніхто не захоче публічно підтримувати «державу-спонсора тероризму».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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