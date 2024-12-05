Держава придбала 1000 автобусів, виготовлених в Україні — Finance.ua
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Держава придбала 1000 автобусів, виготовлених в Україні

Фондовий ринок
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Протягом 2023−24 років громади закупили 1000 шкільних автобусів вартістю понад 3 млрд грн. Про це повідомляє Укравтопром.
Автобуси закупили у чотирьох національних автомобільних заводів. Таким чином учні отримали необхідний транспорт, а український бізнес, який сплачує податки та підтримує економіку — замовлення від держави.
Крім того, завдяки цій програмі приблизно 10 тис. працівників заводів і суміжних підприємств в Україні мали роботу й ресурс для розвитку. Адже для виробництва одного вітчизняного автобуса додатково залучається 212 українських компаній.
В 2025 році Кабмін також передбачив субвенцію на закупівлю автобусів українського виробництва у розмірі 1,6 млрд грн.
Раніше повідомлялось, що в Україні можуть послабити вимоги щодо екологічних норм для автобусів. Якщо нардепи підтримають відповідний проєкт Закону, вимоги щодо відповідності Євро-6 для транспортних засобів за кодами УКТЗКД 8701 20, 8702, 8704, 8705, як для нових, так і тих, що були у користуванні, відтермінуються до 2027 року.
Нагадаємо, при продажу автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна розмір військового збору становить 5% від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.
За матеріалами:
MMR
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