Держава повертає гроші! Хто і скільки отримає у 2026? Що можна придбати за виплати?

На нашому YouTube-каналі вийшло нове відео, у якому детально роз’яснюємо, кому і в яких випадках держава повертатиме гроші у 2026 році: від компенсацій за зіпсовану техніку під час блекаутів до відшкодування воєнних збитків і допомоги на генератори.
💡 Компенсації за згорілу техніку після блекаутів
Побутова техніка виходить з ладу не через саме вимкнення світла, а через перепади напруги, які порушують державні стандарти якості електроенергії. За це відповідають оператори системи розподілу — обленерго. Українці мають право на компенсацію, якщо техніка зіпсувалася через:
- різкі стрибки напруги;
- обрив нульового проводу;
- подачу електроенергії з параметрами поза нормою.
У 2026 році також діють гарантовані компенсації від НКРЕКП:
- 200 грн — для побутових споживачів;
- 400 грн — для малого бізнесу;
- 600 грн — для інших організацій.
Це мінімальні суми, які зараховуються авансом у платіжках. Якщо ж довести, що техніка згоріла саме через неякісну електроенергію, оператор зобов’язаний відшкодувати повну вартість ремонту або заміни. У відео детально розбираємо покроковий алгоритм дій: фіксацію аварії, складання акту, збір доказів і подання претензії.
💼 Відшкодування воєнних збитків для бізнесу
Окрему частину випуску присвятили новій програмі компенсацій для підприємців, яка діє з 1 січня. Держава частково покриватиме втрати бізнесу від ракетних і дронових атак, а також компенсуватиме частину вартості страхування від воєнних ризиків.
Компенсації можливі за:
- знищене або пошкоджене майно;
- виробниче обладнання та техніку.
Максимальна сума відшкодування до 10 млн грн, але програма не поширюється на тимчасово окуповані території та зони активних бойових дій. У відео також пояснюємо умови участі, розміри внесків і ризики для підприємців.
🔌 Гроші на генератори та автономне живлення
Ще один напрям підтримки — компенсації для ФОПів і малого бізнесу, які працюють під час блекаутів. Підприємці 2−3 груп із найманими працівниками можуть отримати одноразову безповоротну допомогу від 7,5 до 15 тис. грн.
Кошти можна витратити на:
- генератори, акумулятори, інвертори;
- зарядні станції та сонячні панелі;
- пальне або оплату електроенергії.
Також бізнес може скористатися пільговими кредитами під 0% у межах програми «5−7-9%» для закупівлі генераційного обладнання.
