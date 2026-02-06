Держава повертає гроші! Хто і скільки отримає у 2026? Що можна придбати за виплати? Сьогодні 09:15

Вам повернуть гроші за згорілу техніку після блекаутів, генератор для бізнесу та зруйноване підприємство через війну.

На нашому YouTube-каналі вийшло нове відео, у якому детально роз’яснюємо, кому і в яких випадках держава повертатиме гроші у 2026 році: від компенсацій за зіпсовану техніку під час блекаутів до відшкодування воєнних збитків і допомоги на генератори.

💡 Компенсації за згорілу техніку після блекаутів

Побутова техніка виходить з ладу не через саме вимкнення світла, а через перепади напруги, які порушують державні стандарти якості електроенергії. За це відповідають оператори системи розподілу — обленерго. Українці мають право на компенсацію, якщо техніка зіпсувалася через:

різкі стрибки напруги;

обрив нульового проводу;

подачу електроенергії з параметрами поза нормою.

У 2026 році також діють гарантовані компенсації від НКРЕКП:

200 грн — для побутових споживачів;

400 грн — для малого бізнесу;

600 грн — для інших організацій.

Це мінімальні суми, які зараховуються авансом у платіжках. Якщо ж довести, що техніка згоріла саме через неякісну електроенергію, оператор зобов’язаний відшкодувати повну вартість ремонту або заміни. У відео детально розбираємо покроковий алгоритм дій: фіксацію аварії, складання акту, збір доказів і подання претензії.

💼 Відшкодування воєнних збитків для бізнесу

Окрему частину випуску присвятили новій програмі компенсацій для підприємців, яка діє з 1 січня. Держава частково покриватиме втрати бізнесу від ракетних і дронових атак, а також компенсуватиме частину вартості страхування від воєнних ризиків.

Компенсації можливі за:

знищене або пошкоджене майно;

виробниче обладнання та техніку.

Максимальна сума відшкодування до 10 млн грн, але програма не поширюється на тимчасово окуповані території та зони активних бойових дій. У відео також пояснюємо умови участі, розміри внесків і ризики для підприємців.

🔌 Гроші на генератори та автономне живлення

Ще один напрям підтримки — компенсації для ФОПів і малого бізнесу, які працюють під час блекаутів. Підприємці 2−3 груп із найманими працівниками можуть отримати одноразову безповоротну допомогу від 7,5 до 15 тис. грн.

Кошти можна витратити на:

генератори, акумулятори, інвертори;

зарядні станції та сонячні панелі;

пальне або оплату електроенергії.

Також бізнес може скористатися пільговими кредитами під 0% у межах програми «5−7-9%» для закупівлі генераційного обладнання.

Детальні пояснення, приклади та практичні поради — у відео на YouTube-каналі Finance.ua 👇

