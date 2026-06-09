Держава оплачуватиме контрактне навчання: як працюватимуть нові освітні гранти Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Понад 25 тисяч студентів отримали державну грантову підтримку в рамках пілотного проєкту

В Україні на законодавчому рівні планують запровадити гранти як нову модель державної підтримки здобуття вищої освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Законопроєкт № 10399, який передбачає нову модель державної підтримки здобуття вищої освіти, підготовлено до другого читання у Верховній Раді.

Запровадження нової системи відбуватиметься поетапно. Норми щодо академічних грантів мають набути чинності через місяць після офіційного опублікування закону.

Основні положення нової моделі фінансування вищої освіти планують ввести в дію з 1 січня 2027 року.

Безоплатне навчання на бюджеті

У Міністерстві освіти і науки наголошують, що законопроєкт не скасовує безоплатну вищу освіту. Державні та регіональні бюджетні місця залишаться інструментом безоплатного навчання на конкурсній основі для вступників усіх спеціальностей.

Водночас державні гранти стануть додатковим механізмом підтримки. Якщо вступник пройде конкурсний відбір на контрактну форму навчання, держава зможе повністю або частково компенсувати вартість освіти за рахунок гранту.

Які види грантів передбачає законопроєкт

На рівні закону пропонується закріпити п’ять видів державних грантів:

академічні — для вступників із високими результатами національного мультипредметного тесту (НМТ);

спеціальні — за визначні спортивні або мистецькі досягнення;

соціальні — для вразливих та соціально незахищених категорій населення;

гранти Героїв — для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною та постраждалих учасників Революції Гідності;

грант для підготовки офіцерів запасу.

Понад 25 тисяч студентів уже отримали гранти

Понад 25 тисяч студентів отримали державну грантову підтримку в рамках пілотного проєкту. Середній розмір гранту становить 23 600 грн.

Кількість бюджетних місць визначатиметься на основі прогнозу потреб ринку праці. Для цього передбачається створення інформаційно-аналітичної системи, яка збиратиме й аналізуватиме дані про потреби економіки та суспільства у фахівцях.

Безпека й оборона залишаються ключовим напрямом державного замовлення. Держава фінансуватиме підготовку фахівців для сектору безпеки та оборони відповідно до визначених потреб та гарантуватиме працевлаштування за фахом у відповідних структурах.

Нові можливості для повторного навчання

Законопроєкт також розширює можливості для освіти впродовж життя. Люди, які вже здобували освіту за кошти бюджету або з державним грантом, зможуть повторно здобути той самий ступінь із державною підтримкою за визначених умов. Це важливо для ветеранів, людей, які змінюють професію, та тих, хто через стан здоров’я більше не може працювати за попереднім фахом.

Права та можливості студентів, які вже навчаються, зберігаються. Вони продовжать навчання на умовах, що діяли на момент зарахування.

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