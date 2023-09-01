Держава бере під контроль нові облгази: яких споживачів торкнуться зміни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Держава бере під контроль нові облгази: яких споживачів торкнуться зміни

Фондовий ринок
52
Держава бере під контроль нові облгази: яких споживачів торкнуться зміни
Держава бере під контроль нові облгази: яких споживачів торкнуться зміни
З 1 вересня 2023 року національний оператор держкомпанія «Газорозподільні мережі України» групи «Нафтогаз», отримав право на здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу у Київській, Житомирській і Львівській областях.
Як повідомляє пресслужба «Газмережі», відтепер послуги безперебійного газопостачання клієнтам на зазначених територіях надаватимуть відповідні філії.
Таким чином, у зв’язку з розширенням меж діяльності клієнтський простір компанії зріс одразу з 2-х до 4-х млн.
Читайте також
Компанія обіцяє споживачам газу в зазначених областях, окрім покращення сервісу, також модернізацію газорозподільної мережі.
«Першочергові завдання — стала робота інфраструктури та підготовка до опалювального сезону з урахуванням викликів військового стану», — додали в компанії.
Місце для вашої реклами
Варто нагадати, що наразі компанія надає послуги, згідно з усіма ліцензійними вимогами в Кіровоградській і Харківській областях, місті Харків, місті Дніпро та Дніпровському районі, а також місті Кривий Ріг і Криворізькому районі.
В стадії переходу у компанію групи «Нафтогаз» знаходяться ще «Сумигаз», «Дніпропетровськгаз», «Вінницягаз», «Івано-Франківськгаз», «Хмельницькгаз» і «Миколаївгаз».
Читайте також
Варто зазначити, що при переході облгазів в державне управління споживачі деяких газорозподільних компаній скаржаться на те, що стає незрозумілим, якій саме компанії передавати показники лічильника. Також клієнти відмічають, що інколи не працюють особисті кабінети, а платіжки від нової контори приходять із запізненням.
В компанії обіцяють, що намагатимуться створити прозору і комфортну комунікацію з клієнтами, а у майбутньому — споживачі матимуть більше зручних сервісів для оплати спожитих енергоресурсів. Проте наразі відбувається «перехідний етап», який потребує терпіння клієнтів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.