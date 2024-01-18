Деревообробний комплекс на Рівненщині виставили на приватизаційний аукціон за 1,1 млн грн — Finance.ua

Деревообробний комплекс на Рівненщині виставили на приватизаційний аукціон за 1,1 млн грн Сьогодні 11:35 — Фондовий ринок

Деревообробний комплекс на Рівненщині виставили на приватизаційний аукціон за 1,1 млн грн

Фонд держмайна запрошує 23 січня взяти участь у аукціоні з приватизації комплексу з деревообробки в Рівненській області.

Про це повідомив Фонд Державного майна.

Актив представлений паркетним цехом, прибудовами, навісом готової продукції, будівлею котельні, обладнанням в кількості 32 одиниці.

Стартова ціна — ₴1,1 млн;

Реєстрація на аукціон — до 22 січня;

Аукціон — 23 січня, взяти участь;

Локація — Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Клевань, вул. Лісова, 4.

Нагадаємо, протягом поточного тижня (08 — 12 січня) запланований продаж активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 4 901,5 млн грн. Із них на суму 4 440,5 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, та на суму 325,8 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.