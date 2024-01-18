Деревообробний комплекс на Рівненщині виставили на приватизаційний аукціон за 1,1 млн грн — Finance.ua
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Деревообробний комплекс на Рівненщині виставили на приватизаційний аукціон за 1,1 млн грн

Фондовий ринок
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Деревообробний комплекс на Рівненщині виставили на приватизаційний аукціон за 1,1 млн грн
Деревообробний комплекс на Рівненщині виставили на приватизаційний аукціон за 1,1 млн грн
Фонд держмайна запрошує 23 січня взяти участь у аукціоні з приватизації комплексу з деревообробки в Рівненській області.
Про це повідомив Фонд Державного майна.
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Актив представлений паркетним цехом, прибудовами, навісом готової продукції, будівлею котельні, обладнанням в кількості 32 одиниці.
Стартова ціна — ₴1,1 млн;
Реєстрація на аукціон — до 22 січня;
Аукціон — 23 січня, взяти участь;
Локація — Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Клевань, вул. Лісова, 4.
Нагадаємо, протягом поточного тижня (08 — 12 січня) запланований продаж активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.
Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 4 901,5 млн грн. Із них на суму 4 440,5 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, та на суму 325,8 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Відшкодувати вклад онлайн через Дію

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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