Депутати планують надати право на безоплатне паркування ще одній категорії українців Сьогодні 03:24

Депутати планують надати право на безоплатне паркування ще одній категорії українців

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14176 про внесення змін до окремих законодавчих актів щодо сприяння безбар’єрному пересуванню осіб з тимчасовим порушенням здоров’я.

Про це пише Судово-юридична газета.

Соціальний захист осіб з інвалідністю

Документ пропонує доповнити Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» новою статтею 30−1.

Вона визначатиме, що право на безоплатне паркування на спеціально обладнаних чи відведених місцях мають не лише водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю.

Читайте також Ветерани у Львові отримають 100 безкоштовних годин паркування щомісяця

Це право також отримають особи з тимчасовим порушенням здоров’я, якщо відповідно до медичного висновку їхнє пересування ускладнене і вони потребують додаткових заходів для забезпечення безбар’єрності. Такі особи повинні мати при собі медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Також планується внести зміни до Закону України «Про дорожній рух» у статтю 52−2. Закон доповнять нормою про те, що пільги щодо звільнення від оплати паркування поширюються на транспортні засоби, якими керують особи з тимчасовим порушенням здоров’я, зазначені у статті 30−1 Закону про соціальний захист осіб з інвалідністю.

Проблеми з доступністю інфраструктури

Автори документу пояснюють, що існує юридична прогалина, яка створює дискримінаційну ситуацію. Особи, які тимчасово мають обмеження у пересуванні, не можуть користуватися правом на адаптоване та безоплатне паркування, а також на зручний доступ до соціальних об’єктів, лікарень та закладів освіти.

Читайте також В Україні готують оновлення паркувальної системи

Щороку значна кількість громадян отримує травми або захворювання, що обмежують здатність самостійно пересуватись. Протягом лікування або реабілітації багато з них користуються допоміжними засобами, такими як милиці, ортези або інвалідні візки.

Особи з тимчасовим обмеженням у мобільності не мають можливості користуватись правами та гарантіями доступності, які передбачені для осіб з інвалідністю. Це створює нерівні умови у доступі до транспортної, медичної та соціальної інфраструктури.

В умовах обмеженої кількості паркомісць у великих містах вирішення побутових питань для таких осіб стає складним завданням.

Завдання законопроєкту

Законопроєкт має на меті:

розширення кола осіб, які мають право на адаптивне та безоплатне паркування транспортних засобів на спеціально обладнаних місцях;

врегулювання порядку підтвердження статусу осіб, що належать до відповідної категорії, за допомогою медичного висновку про тимчасову непрацездатність, у якому зазначено про наявність ускладнення пересування такої особи;



забезпечення справедливого та рівного доступу громадян до транспортної, медичної та соціальної інфраструктури;



практична інтеграція принципу безбар’єрності у повсякденне життя, сфери державного управління та місцевого самоврядування.



У тексті також наголошується, що питання стосується не лише логістичної зручності, а й реалізації принципу справедливості та безбар’єрності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.