Депутати планують надати право на безоплатне паркування ще одній категорії українців
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14176 про внесення змін до окремих законодавчих актів щодо сприяння безбар’єрному пересуванню осіб з тимчасовим порушенням здоров’я.
Про це пише Судово-юридична газета.
Соціальний захист осіб з інвалідністю
Документ пропонує доповнити Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» новою статтею 30−1.
Вона визначатиме, що право на безоплатне паркування на спеціально обладнаних чи відведених місцях мають не лише водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю.
Це право також отримають особи з тимчасовим порушенням здоров’я, якщо відповідно до медичного висновку їхнє пересування ускладнене і вони потребують додаткових заходів для забезпечення безбар’єрності. Такі особи повинні мати при собі медичний висновок про тимчасову непрацездатність.
Також планується внести зміни до Закону України «Про дорожній рух» у статтю 52−2. Закон доповнять нормою про те, що пільги щодо звільнення від оплати паркування поширюються на транспортні засоби, якими керують особи з тимчасовим порушенням здоров’я, зазначені у статті 30−1 Закону про соціальний захист осіб з інвалідністю.
Проблеми з доступністю інфраструктури
Автори документу пояснюють, що існує юридична прогалина, яка створює дискримінаційну ситуацію. Особи, які тимчасово мають обмеження у пересуванні, не можуть користуватися правом на адаптоване та безоплатне паркування, а також на зручний доступ до соціальних об’єктів, лікарень та закладів освіти.
Читайте також
Щороку значна кількість громадян отримує травми або захворювання, що обмежують здатність самостійно пересуватись. Протягом лікування або реабілітації багато з них користуються допоміжними засобами, такими як милиці, ортези або інвалідні візки.
Особи з тимчасовим обмеженням у мобільності не мають можливості користуватись правами та гарантіями доступності, які передбачені для осіб з інвалідністю. Це створює нерівні умови у доступі до транспортної, медичної та соціальної інфраструктури.
В умовах обмеженої кількості паркомісць у великих містах вирішення побутових питань для таких осіб стає складним завданням.
Завдання законопроєкту
Законопроєкт має на меті:
- розширення кола осіб, які мають право на адаптивне та безоплатне паркування транспортних засобів на спеціально обладнаних місцях;
- врегулювання порядку підтвердження статусу осіб, що належать до відповідної категорії, за допомогою медичного висновку про тимчасову непрацездатність, у якому зазначено про наявність ускладнення пересування такої особи;
- забезпечення справедливого та рівного доступу громадян до транспортної, медичної та соціальної інфраструктури;
- практична інтеграція принципу безбар’єрності у повсякденне життя, сфери державного управління та місцевого самоврядування.
У тексті також наголошується, що питання стосується не лише логістичної зручності, а й реалізації принципу справедливості та безбар’єрності.
Поділитися новиною
Також за темою
iPhone Fold: скільки може коштувати на момент запуску
Депутати планують надати право на безоплатне паркування ще одній категорії українців
Топ-5 зимових помилок водіїв, які дорого обходяться
Китайські технологічні гіганти переносять навчання ШІ-моделей за кордон через санкції США
Які iPhone допоможуть Apple вирвати титул найкращого бренду смартфонів до 2029 року
Alibaba випустила «розумні» окуляри Quark з функціями перекладу та розпізнавання цін