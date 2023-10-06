Депутат Железняк розказав, як скорочуватимуть видатки на інфраструктуру та Велике будівництво — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Депутат Железняк розказав, як скорочуватимуть видатки на інфраструктуру та Велике будівництво

Казна та Політика
81
Депутат Железняк розказав, як скорочуватимуть видатки на інфраструктуру та Велике будівництво
Депутат Железняк розказав, як скорочуватимуть видатки на інфраструктуру та Велике будівництво
Народний депутат, заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в інтерв'ю для Новини. Live розказав про намір Верховної Ради в рамках підготовки бюджету на 2024 рік скоротити видатки на інфраструктурні проєкти та будівництво.
Зокрема, пропонується зменшити фінансування Мінінфраструктури, Фонда ліквідації наслідків збройної агресії, Держфонду регіонального розвитку та Дорожнього фонду.
За оцінками Железняка, йдеться про 70 — 80 млрд гривень потенційної економії для державного бюджету.
Читайте також
«Прозорої відбудови ми поки що не побачили. І, відверто кажучи, якщо обирати, куди направляти ці кошти: на армію чи відбудову, — то мені здається, що краще на армію», — зазначив депутат.
Разом з тим, він оцінює ініціативу скорочення витрат на інфраструктурні проєкти.
Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проєкт Закону про Державний бюджет України на 2024 рік. В той же день документ був зареєстрований в парламенті під номером 10 000.
Читайте також
Головним напрямком витрат бюджету на наступний рік, як і 2023-го, стане сфера безпеки та оборони.
Другим важливим пріоритетом стануть заробітні плати працівників бюджетної сфери та соціальні виплати. Передусім, йдеться про лікарів, педагогів.
Місце для вашої реклами
Зокрема, у планах наступного року — двоетапне підвищення мінімальної заробітної платні в країні. Також закладуть кошти на індексацію пенсійних виплат, на фінансування житлових субсидій, на допомогу внутрішньо переміщеним особам та на інші виплати.
Третім важливим акцентом у державному бюджеті стане відновлення українських міст, зруйнованих внаслідок російської агресії. В уряді наголошують на важливості продовження та завершення проєктів відновлення, які вже стартували. Також мають намір почати нові.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.