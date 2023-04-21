Депозит "Спокійний" із можливістю дострокового повернення без втрати відсотків — Finance.ua
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Депозит "Спокійний" із можливістю дострокового повернення без втрати відсотків

Кредит&Депозит
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Депозит "Спокійний" із можливістю дострокового повернення без втрати відсотків
Депозит "Спокійний" із можливістю дострокового повернення без втрати відсотків
ПУМБ пропонує новий депозит — «Спокійний» із можливістю дострокового повернення без втрати відсотків.
Банк майже 32 роки є фінансовою підтримкою українців і жодного разу не затримав виплат по депозитам та іншим виплатам.
ПУМБ продовжує виконувати усі взяті на себе зобов’язання. В тому числі і як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так, за 12 місяців 2022 року ПУМБ виплатив понад 715 млн українцям—вкладникам банків-банкрутів. Як результат — 83% клієнтів-фізосіб банку протягом 12 місяців 2022 року продовжили свої депозити.
Умови депозиту «Спокійний»:
  • Валюта — ГРН/ USD / EUR
  • Ставка: 10% у гривні та 0.4% у USD і EUR
  • Строк депозиту: 3 місяці
  • Поповнення — без обмежень, протягом усього строку дії депозиту
  • Мінімальна сума: 100 грн/ 10 USD/ 10 EUR
  • Автопролонгація — дозволена
  • Дострокове повернення — дозволено, з виплатою усіх нарахованих відсотків*
  • Часткове зняття коштів — не передбачено
Ще однією перевагою цього продукту є надійність банку. У лютому 2023 року надійність банківських вкладів ПУМБ було в черговий раз підтверджене незалежним рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» на рівні «5» (найвища надійність).
ПУМБ входить до переліку НБУ системно важливих банків країни та є банком, уповноваженим на зберігання запасів готівки Нацбанку. Системно важливий банк — це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. Для клієнтів банку це означає посилений нагляд НБУ, а отже — стабільність роботи попри усе.
* Дострокове повернення вкладу можливе шляхом розірвання договору в повному обсязі. Дострокове повернення вкладів пов’язаним з банком особам заборонено згідно з Постановою НБУ від 25.02.2022 № 23 (п. 4).
За матеріалами:
ПУМБ
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