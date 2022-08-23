День Незалежності в Києві: список правил і обмежень — Finance.ua
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День Незалежності в Києві: список правил і обмежень

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День Незалежності України 2022 у Києві пройде без параду і з обмеженнями. При цьому час комендантської години залишиться незмінним.
Детальніше про те, які обмеження будуть діяти на День Незалежності 2022 в Києві.
Транспорт
Транспорт у Києві 24 серпня працюватиме за скороченим графіком: з 06:00 до 21:00. Йдеться як про наземний транспорт, так і про метро.
Комендантська година
Комендантську годину в Києві на День Незалежності посилювати не планують. Вона діятиме з 23:00 до 05:00.
Масові заходи
Як повідомили в КМДА, проведення масових заходів на День Незалежності в Києві заборонено, оскільки «ворог непередбачуваний, ми повинні бути готові до будь-якого сценарію і перш за все повинні подбати про безпеку».
Рекомендації від КМДА
Киян закликають бути пильними і в разі повітряної тривоги направлятися в укриття.
«Найближчими днями можливі загрози нанесення військами рф ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичній інфраструктурі та розташованих поруч житлових масивах, а також об’єктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час святкування Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України», — попереджають в КМДА.
Обмеження роботи
До 26 серпня територіальні центри соціального обслуговування будуть частково працювати віддалено, а ЦНАПи Києва до 25 серпня будуть працювати тільки на видачу готових паспортів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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