День фінансів: понад 1000 мільйонерів, ставки на піку, "країна стартапів" — Finance.ua

День фінансів: понад 1000 мільйонерів, ставки на піку, "країна стартапів" Сьогодні 17:50

У пятницю, 26 травня, Finance.ua в новій статті розглянув кілька варіантів інвестицій, які можуть підійти військовослужбовцям без жодного інвестиційного досвіду.

Ставки за гривневими депозитами на піку за три роки. Найближчі кілька місяців — ймовірно, остання . Найближчі кілька місяців — ймовірно, остання можливість , коли українці бачитимуть найвищі за останні три роки ставки за депозитами у банках. Пропозиції, що зустрічаються на ринку, іноді дуже привабливі - до 20−21% річних не тільки на короткострокові, але і на річні вклади.

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