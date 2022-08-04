День фінансів: новий рекорд реєстрації ФОП, масова приватизація з 1 вересня, розмір реального прожиткового мінімуму — Finance.ua

День фінансів: новий рекорд реєстрації ФОП, масова приватизація з 1 вересня, розмір реального прожиткового мінімуму Вчора 17:50

Четвер, 4 серпня. Які банки готові продавати безготівкову валюту під депозит та чи підвищать розмір мінімальної заробітної плати в Україні.

Новий рекорд реєстрації ФОП. За даними Опендатабот, на початку липня зафіксовано новий рекорд з кількості За даними Опендатабот, на початку липня зафіксовано новий рекорд з кількості реєстрації нових ФОПів — 5223 бізнеси. Це практично стільки ж, як було в останній тиждень перед вторгненням рф. Крім того, кількість вакансій у липні сягла 38% від минулорічних показників. Водночас попри ситуацію в країні та ріст цін, за рік середня зарплатня по областях змінилась несуттєво.

Валюта під депозит. Наприкінці липня НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту населенню за умови подальшого її розміщення на депозиті від 3 місяців. Наразі лише 4 банки надають таку послугу. Тільки 2 з них готові відкрити депозит онлайн і без додаткової комісії за конвертацію валют. Що це за банки, Наприкінці липня НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту населенню за умови подальшого її розміщення на депозиті від 3 місяців. Наразі лише 4 банки надають таку послугу. Тільки 2 з них готові відкрити депозит онлайн і без додаткової комісії за конвертацію валют. Що це за банки, читайте тут

До речі, в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв пояснює, який справедливий курс готівкового долара та дає прогноз курсу долара та євро на тиждень.

Масова приватизація. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня в Україні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація . За його словами, мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу.

Банк Англії підвищив облікову ставку. Центробанк Британії Центробанк Британії підвищив облікову ставку на 50 базисних пунктів до 1,75% і здійснив найбільший стрибок у ставці з 1995 року — регулятор очікує, що наприкінці року країна увійде в рецесію.

Дефолт білорусі. Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило суверенний кредитний рейтинг білорусі в іноземній валюті до SD/SD (обмежений дефолт). Рейтинг знижено, оскільки уряд білорусі не виплатив купонний дохід у розмірі близько 23 млн доларів за єврооблігаціями 2027 року, номінованими в доларах США.

Реальний прожитковий мінімум. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що реальний прожитковий мінімум у 2,6 раза більший за фактичний і становить близько 6,5 тис. грн. За словами міністра, уряд зараз працює над наповненням бюджету, щоб здійснити планове підвищення прожиткового мінімуму у грудні, оскільки його вже забюджетовано. Також міністерка розповіла про:

Розмір мінімальної заробітної плати. Підвищення мінімальної зарплати планувалось у жовтні до 6,7 тис. грн. За словами Жолнович, Міністерству соціальної політики вигідне підвищення мінімальної заробітної плати, але необхідно консультуватися з роботодавцями, наскільки це можливо та підйомно для них.

Підвищення пенсійного віку. Уряд України не має планів підвищувати пенсійний вік. Все підвищення уже прописано до 2028 року, воно і так відбувається, але не віку, а стажу. Залежно від того, який у людини страховий стаж, так вона може й вийти на пенсію.

Скасування ЄСВ. Міністерка виступає проти скасування чи скорочення Єдиного соціального внеску. «Можна говорити про ПДФО і все інше, але якщо ми зменшимо єдиний соціальний внесок, ми скоротимо підтримку наших пенсіонерів», — каже Жолнович.

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