0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Демографічний шок: прогноз для України на 10 років

165
Демографічний шок: прогноз для України на 10 років
Демографічний шок: прогноз для України на 10 років
В Україні за 10 років може лишитися 10−15 мільйонів українців.
Про це повідмив президент Київської школи економіки (KSE — ред.) Тимофій Милованов в інтерв’ю «Українській правді».
«Це буде трохи прогноз з повітря, але моя песимістична оцінка така: в Україні може лишитися 10−15 мільйонів українців. Відповідно до оптимістичного сценарію — якщо війна припиниться, ми будемо рухатися в ЄС, — люди поступово повертатимуться»,
зазначив економіст.

Відповідаючи на запитання, скільки українців може бути в країні, відповідно до оптимістичного прогнозу, Милованов зазначив, що приблизно 35−40 мільйонів.
«35−40 мільйонів. Це буде трохи як у Ізраїлі. Якщо буде відновлення, позитивний вайб, і ми впораємося із зовнішнім викликом, станемо частиною ЄС, тут буде набагато більше сенсу життя. Бо кожен в Україні може стати тим, ким захоче. Багатьом іноземцям тут подобається — чесніше, ніж у них. У деяких районах Філадельфії шанс бути вбитим навіть зараз вищий, ніж у Києві: ви ж бачите постійну стрілянину, зокрема в школах, гетто. Я жив на межі гетто — кожної другої ночі у мене під вікнами була перестрілка. У мене часто запитували: як там виживати? Тепер те саме запитають про життя під «Шахедами». Жити можна і в гетто, і під «Шахедами», — резюмував він.
Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу визначила майбутні кроки для українців у ЄС: перехід на інші правові статуси, ознайомчі візити додому, програми добровільного повернення та допомога з реінтеграцією після 2027 року.
За матеріалами:
ТСН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems