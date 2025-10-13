Демографічний шок: прогноз для України на 10 років Сьогодні 14:33

Демографічний шок: прогноз для України на 10 років

В Україні за 10 років може лишитися 10−15 мільйонів українців.

Про це повідмив президент Київської школи економіки (KSE — ред.) Тимофій Милованов в інтерв’ю «Українській правді»

«Це буде трохи прогноз з повітря, але моя песимістична оцінка така: в Україні може лишитися 10−15 мільйонів українців. Відповідно до оптимістичного сценарію — якщо війна припиниться, ми будемо рухатися в ЄС, — люди поступово повертатимуться», зазначив економіст.

Відповідаючи на запитання, скільки українців може бути в країні, відповідно до оптимістичного прогнозу, Милованов зазначив, що приблизно 35−40 мільйонів.

«35−40 мільйонів. Це буде трохи як у Ізраїлі. Якщо буде відновлення, позитивний вайб, і ми впораємося із зовнішнім викликом, станемо частиною ЄС, тут буде набагато більше сенсу життя. Бо кожен в Україні може стати тим, ким захоче. Багатьом іноземцям тут подобається — чесніше, ніж у них. У деяких районах Філадельфії шанс бути вбитим навіть зараз вищий, ніж у Києві: ви ж бачите постійну стрілянину, зокрема в школах, гетто. Я жив на межі гетто — кожної другої ночі у мене під вікнами була перестрілка. У мене часто запитували: як там виживати? Тепер те саме запитають про життя під «Шахедами». Жити можна і в гетто, і під «Шахедами», — резюмував він.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу визначила майбутні кроки для українців у ЄС: перехід на інші правові статуси, ознайомчі візити додому, програми добровільного повернення та допомога з реінтеграцією після 2027 року.

