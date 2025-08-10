Демобілізація: які види допомоги та повернення на роботу — Finance.ua

Демобілізація: які види допомоги та повернення на роботу Сьогодні 16:12 — Особисті фінанси

Демобілізація: які види допомоги та повернення на роботу

Після завершення військової служби перед захисниками та захисницями постає низка важливих юридичних і соціальних викликів: як оформити документи на звільнення, отримати належні виплати, повернутись до роботи та скористатися державними програмами підтримки.

Щоб зробити цей перехід комфортним та зрозумілим, держава поступово вдосконалює механізми реінтеграції у цивільне життя.

Мін’юст пояснив ключові правила демобілізації.

Підстави для звільнення з військової служби

Звільнення військовослужбовців із військової служби відбувається:

у запас, якщо військовослужбовці під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями тимчасово непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців;

у відставку, якщо військовослужбовці визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби.

Також передбачені підстави звільнення під час дії воєнного стану:

за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров’я:

на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців;

за наявності інвалідності (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);

у зв’язку з позбавлення або обмеження волі;

за сімейними обставинами або іншими поважними причинами (ст. 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»)

Повний перелік підстав для звільнення військовослужбовців зазначений в ст. 26 ЗУ « Про військовий обов’язок і військову службу ».

Як подати рапорт на звільнення

Військовослужбовець, який бажає звільнитися з військової служби, подає рапорт та документи, які підтверджують підстави звільнення.

У рапорті зазначається:

підстави звільнення з військової служби;

думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

Виплати після звільнення

Військовослужбовець має право на наступні грошові виплати:

компенсацію за невикористані щорічні відпустки, зокрема за минулі роки;

у разі наявності УБД компенсацію за невикористану додаткову відпустку — 14 діб за кожний рік служби;

одноразову грошову допомогу при звільненні (для мобілізованих — 4% від місячного грошового забезпечення за кожен місяць служби, але не менше 25% грошового забезпечення);

компенсацію за недоотримане речове майно;

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, якщо її не виплатили за рік служби;

одноразову допомогу для оздоровлення, якщо в поточному році її не було виплачено.

Повернення на роботу

Місце роботи та посада зберігаються за працівниками, призваними на військову службу, на весь період служби. Це стосується всіх роботодавців: і державних, і приватних, і фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали.

Особа надає роботодавцю військовий квиток із позначкою про звільнення. Заяву на повернення до роботи подавати не потрібно.

Військовослужбовець має приступити до роботи на наступний день після того, як йому поставлять позначку про звільнення та візьмуть на військовий облік в ТЦК та СП.

Заходи підтримки для демобілізованих

Для демобілізованих доступна комплексна підтримка від фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Отримати її можна із поданням відповідної заяви на безоплатній основі.

Зокрема, надається:

правова, соціальна, психологічна допомога;

публічні, соціальні, медичні, реабілітаційні, освітні та інші послуги;

допомога в оформленні документів щодо забезпечення житлом, земельними ділянками, з питань зайнятості, отримання грантової підтримки на розвиток підприємницьких ініціатив

Допомогу можуть також отримати

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалі учасники Революції Гідності, члени сімей такої категорії осіб;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

члени сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби, та інші.

