DeLorean показала футуристичний електрокар Alpha5 — Finance.ua

DeLorean показала футуристичний електрокар Alpha5

DeLorean показала футуристичний електрокар Alpha5

DeLorean Motor Company оприлюднила перші зображення автомобіля Alpha 5 (EV). Його позиціонують як електричного наступника класичного купе DMC-12, що відомий за фільмом «Назад у майбутнє». Повноцінна прем’єра авто відбудеться в серпні 2022 року, повідомляє видання Electrek.

Дизайн новинки розроблявся спільно з італійською компанією Italdesign, яка працювала над створенням оригінального DMC-12.

Сучасний DeLorean отримав двері «крило чайки», а заднє вікно має жалюзі. Однак на цьому схожості закінчуються. Оригінальний DeLorean був двомісним, тоді як Alpha5 отримав чотиримісний салон. Завдяки низькій посадці та обтічним формам коефіцієнт аеродинамічного опору новинки дорівнює 0,23.

Розробники не вдаються в подробиці щодо технічних характеристик електрокара. Відомо, що Alpha 5 може поставлятися з акумулятором ємністю 100 кВт/год, який забезпечить запас ходу в 480 км і максимальну швидкість 250 км/год. Авто зможе розганятися з 0 до 100 км/год за 2,99 секунд.

Ці характеристики призначені для базової версії Alpha 5. Отже, передбачається, що будуть доступні й моделі з нижчою, а можливо, навіть більшою продуктивністю.

Ціна Alpha5 не озвучена. Згідно з попередніми оцінками, вона перебуватиме в діапазоні близько $100 тис.

Публічна прем’єра відродженої моделі DeLorean відбудеться 18 серпня у США у рамках Pebble Beach Concours d’Elegance. Усього буде випущено 88 екземплярів DeLorean Alpha5.

Довідка Finance.ua:

Оригінальний DeLorean вийшов у 1981 році. За весь час було випущено близько 9 000 автомобілів моделі. Найбільшу популярність DMC-12 набула у 1985 році, коли на екрани кінотеатрів вийшла перша частина кінострічки «Назад у майбутнє».

Цікаво, що заснована в 1995 році DeLorean Company не має жодного відношення до розробника оригінального DeLorean, заснованого в 1975-му Джоном Делоріаном.

У 1982 році компанія збанкрутувала, нова придбала логотип та запас запчастин і з того часу в основному займалась обслуговуванням та реставрації старих автомобілів DeLorean. Зараз на чолі DeLorean Motor Company стоїть Йост де Вріс, який вже встиг попрацювати у Tesla та Karma.

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