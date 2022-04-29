Дефолт рф знову скасовується: погасили євробонди у доларах — Finance.ua

Дефолт рф знову скасовується: погасили євробонди у доларах

Вчора 16:40 — Казна та Політика

росія за тиждень до закінчення пільгового періоду виплатила купони за єврооблігаціями із погашенням у 2022 та 2042 році у доларах, як того вимагають контракти.

Про це повідомило Міністерство фінансів росії.

Йдеться про два випуски єврооблігацій: росія-2022 та росія-2042. За першим випуском, 70% боргу за яким рф напередодні викупила за рублі, країна повинна була виплатити як купонний дохід, так і погасити номінальну вартість паперів. За другим випуском йшлося лише про виплату купонного доходу.

Загалом рф повинна була погасити 649,2 млн доларів. Проте 6 квітня Мінфін рф заявив, що переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах.

росія мала час до 4 травня, аби все ж погасити борг згідно контракту — у доларах. Тепер країна звітує про виконання доларового платежу. Виплата була доведена до платіжного агента з цих єврооблігацій (Citibank, N.A., London Branch).

«Платежі було здійснено у валюті випуску відповідних єврооблігацій — у доларах США. Таким чином, зобов’язання щодо обслуговування суверенних єврооблігацій виконуються з дотриманням умов, встановлених емісійною документацією», — додало міністерство рф.

Довідка Finance.ua:

pовнішній борг рф та її компаній сягає 150 млрд доларів . При цьому виплатити їх для країни проблематично — Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу;

. При цьому виплатити їх для країни проблематично — Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу; росія вже була на межі дефолту 16 березня, коли країна мала здійснити виплату за купоном у доларах. Хоча багато факторів вказувлаи на дефолт країни у цей день, рф все ж змогла провести валютні виплати завдяки винятку з санкцій США, який діяв до 25 травня;



але Мінфін США згодом вирішив закрити цю лазівку та заборонив росії проводити доларові платежі за державним боргом із рахунків російських установ в американських банках.



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