Дефіцит робочих рук у росії досяг 25-річного максимуму — Finance.ua

Дефіцит робочих рук у росії досяг 25-річного максимуму Сьогодні 11:31 — Світ

Дефіцит робочих рук у росії досяг 25-річного максимуму

росія зіткнулася з найсильнішим за останні десятиліття дефіцитом робочої сили. Центральний банк рф опитав 14 тис. роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року.

Про це йдеться у звіті розвідки, оприлюдненому міністерством оборони Великої Британії.

За останні три роки населення росії скоротилося на додаткові 2 мільйони осіб до очікуваного прогнозу, через наслідки COVID-19 та війну в Україні.

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«У 2022 році росію покинули до 1,3 мільйона осіб, в тому числі багато молодих і добре освічених людей, які працювали в галузях з високою доданою вартістю», — зазначає розвідка Великої Британії.

В 2022-му близько 100 тис. ІТ-працівників (10% ринку) виїхали з рф і не повернулися.

«Мобілізація, історично висока еміграція, а також старіння і скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили, що, ймовірно, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує спровокувати інфляцію», — йдеться у повідомленні.

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