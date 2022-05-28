Дефіцит пального в Україні: Зеленський чекає від чиновників «більшої активності» — Finance.ua

«Провів нараду з Кабінетом міністрів, заслухав доповіді з широкого кола питань. Очікую від урядовців більшої активності. Зокрема, і щодо подолання дефіциту пального, який утворився через російські удари по нафтопереробному заводу в Кременчуці і по нафтобазах в різних регіонах держави», — заявив президент.
Також Зеленський акцентував увагу на важливості вирішення й інших питань: «Щодо забезпечення робочих місць для наших людей. І щодо інших важливих економічних питань».
Раніше в Держпродспоживслужбі розповіли, що деякі автозаправні станції в Україні працюють за принципом «кому війна, а кому мати рідна».