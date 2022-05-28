Дефіцит пального в Україні: Зеленський чекає від чиновників «більшої активності» — Finance.ua

Дефіцит пального в Україні: Зеленський чекає від чиновників «більшої активності»

Вчора 10:00 — Енергетика

Президент України Володимир Зеленський очікує від чиновників більшої активності в подоланні дефіциту пального.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

«Провів нараду з Кабінетом міністрів, заслухав доповіді з широкого кола питань. Очікую від урядовців більшої активності. Зокрема, і щодо подолання дефіциту пального, який утворився через російські удари по нафтопереробному заводу в Кременчуці і по нафтобазах в різних регіонах держави», — заявив президент.

Також Зеленський акцентував увагу на важливості вирішення й інших питань: «Щодо забезпечення робочих місць для наших людей. І щодо інших важливих економічних питань».

Раніше в Держпродспоживслужбі розповіли, що деякі автозаправні станції в Україні працюють за принципом «кому війна, а кому мати рідна».

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