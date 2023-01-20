Дефіцит електрики знизився, але аварійні відключення все ще можливі — Укренерго Сьогодні 16:34

Споживання електроенергії прогнозується трохи вище, ніж напередодні. Зросло виробництво електрики, дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. До всіх областей доведено ліміти споживання протягом усієї доби, у разі їх перевищення вводять аварійні графіки, повідомили у НЕК «Укренерго», пише УНН.

Подробиці

За даними Укренерго, ситуація на 20 січня така:

Споживання електроенергії: прогнозується трохи вище, ніж у четвер. Водночас зросло виробництво електроенергії через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС, а також ВІЕ. Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж три чверті прогнозованого споживання.

Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) та високовольтну мережу. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень кільком енергоблокам теплових електростанцій.

Обмеження споживання та відключення: до всіх обленерго доведено ліміти споживання на добу. Перевищення лімітів призводить до ризику створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх запобігання використовуються аварійні відключення.

Ремонтні роботи: вчора ввечері в результаті артобстрілу знову вимикалася лінія електропередачі, яка забезпечує живлення Запорізької атомної електростанції. Лінію оперативно вдалося повернути до робіт.

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