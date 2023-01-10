Дефіцит бюджету росії у 2022 склав 3,3 трильйона рублів – Мінфін рф — Finance.ua
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Дефіцит бюджету росії у 2022 склав 3,3 трильйона рублів – Мінфін рф

Світ
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Голова Мінфіну рф Антон Силуанов заявив, що за підсумками 2022 року дефіцит бюджету становив 3,3 трильйона рублів (понад 45 млрд дол.), або 2,3% ВВП.
Про це повідомляє «РИА Новости».
Міністр фінансів держави-терориста зазначив, що доходи минулорічного бюджету зросли до майже 28 трильйонів рублів, що на 2,8 трильйона рублів вище, ніж планувалося спочатку.
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Це було досягнуто як коштом нафтогазових доходів завдяки вищій кон’юнктурі цін на енергоносії, так і зростання нафтогазових доходів, зокрема шляхом зростання податку на додану вартість внаслідок збільшення попиту в певні періоди минулого року.
Проте збільшення фінансування видатків зумовило збільшення дефіциту бюджету, який склав 3,3 трильйона рублів або 2,3% ВВП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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