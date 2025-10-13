Дедалі менше росіян готові добровільно воювати з Україною, — ISW Сьогодні 20:20

В рф фіксується зниження кількості добровольців на війну проти України. Це свідчить про втрату ефективності методу Кремля з активізації набору в армію через високі фінансові стимули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на інформацію незалежного російськомовного видання Idel.Реалии. За нею, працівники російських військкоматів зазначають, що кількість людей, які підписують контракти з Міноборони рф, не зростає навіть у регіонах, де пропонують найвищі фінансові виплати. За словами джерел, «усі, хто хотів заробити на війні», вже записалися.

Idel. Реалії зазначає, що на сьогодні найвищу одноразову премію за підписання контракту — 3,2 млн рублів (приблизно 39 300 доларів) — пропонує Ханти-Мансійський автономний округ.

У середньому ж регіональні виплати по росії збільшуються кожні три-чотири місяці на 500 тис. рублів (близько 6100 доларів). Рішення влади Свердловської області у березні 2025 року підняти одноразову виплату до 3,1 млн рублів (близько 38 100 доларів) не призвело до напливу нових охочих.

Працівники військкоматів у двох невказаних сибірських регіонах повідомили, що останнім часом контракти підписують переважно люди «вкрай похилого віку» або з хронічними хворобами.

Джерела Idel. Реалії в одному з міст північної частини Іркутської області зазначили, що проблеми з набором спостерігаються вже кілька місяців, а потенційні рекрути здебільшого цікавляться лише розміром грошових виплат і пільгами для військових — такими як пріоритетне навчання для дітей, відстрочки за кредитами та списання боргів. Це свідчить про те, що ті, хто погоджується служити, керуються виключно матеріальними факторами.

Як повідомило джерело видання з Іркутської області, Міноборони рф намагається залучати новобранців через рекламу. Особливо ця тактика застосовувалася напередодні саміту США та рф на Алясці 15 серпня — тоді відомство стверджувало, що начебто війна скоро закінчиться, тож варто «встигнути заробити мільйони до настання миру».

Це ж джерело розповіло, що Міноборони вводить людей в оману, рекламуючи, скільки можна заробити за рік, виходячи з місячної зарплати військових у зоні бойових дій. Хоча насправді новобранців часто відправляють не в тил, а на штурмові місії на передову, де тривалість життя зазвичай менше року.

Інститут вивчення війни ще у лютому 2025 року дійшов висновку, що подальше підвищення фінансових стимулів навряд чи суттєво збільшить кількість новобранців, адже значна частина росіян, яких можна зацікавити грошима в межах можливостей держави, вже добровільно вступили до війська.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.