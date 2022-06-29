Decathlon призупинив роботу в Україні — Finance.ua

Decathlon призупинив роботу в Україні Вчора 17:23 — Фондовий ринок

Decathlon призупинив роботу в Україні

Французький бренд спортивних товарів Decathlon тимчасово призупинила роботу в Україні та закриває магазин у Києві та сайт.

Про це повідомили пресслужба Decathlon Ukraine.

«Ми тимчасово закриваємо магазин на Почайній у Києві. Заодно з ним призупинено роботу сайту, адже склад з товарами також знаходиться в магазині», — йдеться у повідомленні.

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У компанії наголосили, що всі необроблені замовлення вимушено скасовуються, кошти незабаром повернуться назад покупцям.

Також Decathlon продовжуватиме виплачувати зарплату співробітникам.

Закриття магазину в Decathlon пояснили безпековими заходами.

«Це запобіжний захід для вашої та нашої безпеки, і як тільки зможемо, ми відразу ж знову відчинимо наші двері», — пояснили в компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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