Decathlon призупинив роботу в Україні — Finance.ua

Decathlon призупинив роботу в Україні
Французький бренд спортивних товарів Decathlon тимчасово призупинила роботу в Україні та закриває магазин у Києві та сайт.
Про це повідомили пресслужба Decathlon Ukraine.
«Ми тимчасово закриваємо магазин на Почайній у Києві. Заодно з ним призупинено роботу сайту, адже склад з товарами також знаходиться в магазині», — йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що всі необроблені замовлення вимушено скасовуються, кошти незабаром повернуться назад покупцям.
Також Decathlon продовжуватиме виплачувати зарплату співробітникам.
Закриття магазину в Decathlon пояснили безпековими заходами.
«Це запобіжний захід для вашої та нашої безпеки, і як тільки зможемо, ми відразу ж знову відчинимо наші двері», — пояснили в компанії.
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