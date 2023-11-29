Дебютувала нова трекова Toyota Camry для NASCAR (фото) — Finance.ua

Дебютувала нова трекова Toyota Camry для NASCAR (фото) Вчора 01:14 — Фондовий ринок

Дебютувала нова трекова Toyota Camry для NASCAR (фото)

Тoyota представила нову Camry XSE Next Gen, яка візьме участь у серії кубків NASCAR у наступному році. Гоночний дебют новинки відбудеться на Clash у Колізеї на початку лютого.

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Продажі дорожньої версії автомобіля розпочнеться місяцем пізніше. Зокрема, у дилерських центрах Toyota у США новий седан з’явиться 19 березня.

Зовні трек-кар виглядає як звичайний автомобіль. У Camry XSE Next Gen ідентично оформлена передня панель у формі молота та широка нижня решітка радіатора. З обох боків від неї — C-подібні незграбні вентиляційні отвори. Фактично, від дорожнього седана трековий автомобіль відрізняється лише характерними розширювачами колісних арок. На кормі — високо розташований логотип Toyota над написом Camry та тонкі задні ліхтарі.

Оновлену Toyota Camry дев’ятого покоління японська марка показала декілька тижнів тому. Седану злегка підкоригували екстер'єр та інтер'єр. Моторна лінійка тепер повністю складається з гібридних агрегатів, причому від мотора V6 компанія відмовилася.

Передньопривідна версія Camry використовує 2,5-літровий чотирициліндровий ДВЗ та два електродвигуни. Сукупна потужність системи — 225 к.с. У повнопривідних версіях на задній осі встановлено третій додатковий електродвигун потужністю 232 к.с.

Трекова модифікація Toyota Camry XSE Next Gen оснащена двигуном V8 потужністю близько 700 к.с. Вона прийшла на зміну гоночній Camry TRD й конкуруватиме з новим Ford Mustang Dark Horse, який дебютував раніше цього місяця.

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