Де взяти кредит коли погана кредитна історія — Finance.ua

Де взяти кредит коли погана кредитна історія Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

Де взяти кредит коли погана кредитна історія

Якщо кредитна історія зіпсована: тобто в минулому ви вже позичали у банку гроші та не змогли вчасно повернути. У разі прострочення платежу, невчасного повернення кредиту або, що ще гірше, неповернення кредиту банк подає відомості до Бюро кредитних історій, що призведе до псування кредитної історії. І виправити її буде дуже складно.

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Якщо ви звернетеся до банку щодо нового кредиту, перше, що зробить банківський фахівець, — звернеться із запитом до бюро кредитних історій. І якщо він побачить, що кредитна історія погана (а отже, ваш кредитний рейтинг — низький), він з великим ступенем ймовірності відмовить вам у кредиті.

Де взяти кредит у випадку поганої кредитної історії

Спочатку треба спробувати звернутися за допомогою до банку (особливо якщо ви давній його клієнт, маєте в ньому відкриті карткові рахунки, що активно використовуються. — Ред.) і спробувати взяти кредит на невелику суму.

Що точно не варто робити, це подавати кілька заявок одночасно в різні банки. Банки відразу дізнаються, що ви намагаєтеся брати кредит у кількох місцях відразу, і це насторожить. У цьому випадку ви гарантовано втратите шанс оформити кредит.

Можна спробувати спочатку взяти кредит на невелику суму, погасити його, щоб банк переконався, що ви сумлінний позичальник. А через деякий час спробувати взяти вже більшу суму.

Карта з кредитним лімітом

Ще один варіант позичити гроші у банку — оформити кредитну картку. Деякі банки легко видають пристойний кредитний ліміт, особливо, якщо принести довідку про доходи зі свого підприємства.

Онлайн-кредит у МФО

Видачею онлайн-кредитів в Україні займаються MoneyVeo, Mycredit, CreditPlus, ЄвроГроші та багато інших мікрофінансових організацій (МФО).

Перший кредит подібна компанія найчастіше дає на невелику суму і під символічний відсоток — 0,1% річних.

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