Де використовують Ethereum — Finance.ua

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Де використовують Ethereum

Вчора 08:33Фінтех і Картки
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Творцем Ethereum вважають Віталіка Бутеріна. Спочатку Ethereum був розроблений як платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на блокчейні (децентралізованих додатків), що працюють на базі розумних контрактів. Платформа була реалізована як єдина децентралізована віртуальна машина.
На базі блокчейну Ethereum побудована і працює більша частина DeFi-протоколів.
DeFi — це незалежна фінансова екосистема, відкрита всім користувачів, у якій учасники взаємодіють один з одним безпосередньо, без посередників — банків, кредитних організацій та інших.
DeFi-протоколи вважаються одними з найнадійніших і найбезпечніших, тому що вони працюють на базі технологій блокчейн і смарт-контракт.
Смарт-контракт — це комп’ютерний алгоритм, який точно виконує задану угоду між двома сторонами угоди.
Смарт-контракти виконують у блокчейні закладені умови угоди та здійснюють фінансовий оборот усередині заданого майданчика. Цей процес повністю автоматизований і дає учасникам контракту гарантію, що записана в коді інформація захищена, зашифрована, і її не можуть використовувати треті особи у своїх цілях.
Через свою надійність і практичність DeFi швидко стали популярними і зараз продовжують користуватися високим попитом.
У листопаді 2021 року розмір ринку децентралізованих фінансів досяг 274 млрд дол.
Втім, за заявою Бутеріна, він сподівається на використання Ethereum у соціальних цілях.
Віталік вважає, що потенціал його витвору набагато ширший, ніж використання в проєктах DeFi і для випуску колекційних токенів (NFT).
Читайте більше в матерілалі —

Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2»

За матеріалами: Finance.ua
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