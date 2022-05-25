Де використовують Ethereum — Finance.ua

Де використовують Ethereum

Вчора 08:33 — Фінтех і Картки

Творцем Ethereum вважають Віталіка Бутеріна. Спочатку Ethereum був розроблений як платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на блокчейні (децентралізованих додатків), що працюють на базі розумних контрактів. Платформа була реалізована як єдина децентралізована віртуальна машина.

На базі блокчейну Ethereum побудована і працює більша частина DeFi-протоколів.

DeFi — це незалежна фінансова екосистема, відкрита всім користувачів, у якій учасники взаємодіють один з одним безпосередньо, без посередників — банків, кредитних організацій та інших.

DeFi-протоколи вважаються одними з найнадійніших і найбезпечніших, тому що вони працюють на базі технологій блокчейн і смарт-контракт.

Смарт-контракт — це комп’ютерний алгоритм, який точно виконує задану угоду між двома сторонами угоди.

Смарт-контракти виконують у блокчейні закладені умови угоди та здійснюють фінансовий оборот усередині заданого майданчика. Цей процес повністю автоматизований і дає учасникам контракту гарантію, що записана в коді інформація захищена, зашифрована, і її не можуть використовувати треті особи у своїх цілях.

Через свою надійність і практичність DeFi швидко стали популярними і зараз продовжують користуватися високим попитом.

У листопаді 2021 року розмір ринку децентралізованих фінансів досяг 274 млрд дол.

Втім, за заявою Бутеріна, він сподівається на використання Ethereum у соціальних цілях.

Віталік вважає, що потенціал його витвору набагато ширший, ніж використання в проєктах DeFi і для випуску колекційних токенів (NFT).

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