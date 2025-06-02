Де в Європі найбільше електричних таксі — Finance.ua
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Де в Європі найбільше електричних таксі

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Європейський сервіс таксі Freenow опублікував звіт про те, як у 2024 році розвивалась електрифікація таксі в Європі. Хоча кількість електромобілів в Європі зростає, цьому заважають висока ціна машин, мало зарядних станцій і менша державна підтримка.
За минулий рік майже половина поїздок на платформі Freenow була на електричних або гібридних таксі. Найбільше електрокарів у таксі в Ірландії, а також у великих містах, як Париж, Лондон, Відень, Варшава та Мілан — там від 70 до 83% машин у службі таксі електричні чи гібридні.

Автоцивілка швидко

Особливо багато повністю електричних таксі у Гамбурзі і Дубліні. У Гамбурзі, де знаходиться головний офіс Freenow, понад 600 з 3000 таксі — це електромобілі. Це стало можливим завдяки підтримці у вигляді лізингу, зарядок і техобслуговування.
У Великій Британії електротаксі теж багато — 78% автопарку. Але в деяких містах, як Брайтон і Единбург, перехід іде повільніше через великі витрати і меншу допомогу від держави. Керівник Freenow каже, що потрібна стабільна підтримка, щоб допомогти водіям перейти на електромобілі.
За матеріалами:
MMR
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