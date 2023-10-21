Де в ЄС найвищий рівень інфляції — Finance.ua

Де в ЄС найвищий рівень інфляції Сьогодні 14:13

Інфляція у Європейському союзі у вересні знизилася до 4,9%. Про це йдеться у повідомленні статистичного відомства Eurostat, опублікованому у середу.

Найвищий рівень інфляції в Угорщині — 12,2%. Вона є єдиною країною ЄС, де інфляція перевищила 10%.

Рівень інфляції у країнах єврозони знизився до 4,3 з 5,2% у серпні. Цей показник за вересень збігається із даними попереднього звіту Eurostat, опублікованого наприкінці вересня. Попередній звіт не включав дані щодо всього Європейського союзу.

Найбільший внесок у базову інфляцію в єврозоні у вересні зробили ціни на послуги — їхня частка склала 2,05%. Далі йдуть ціни на продукти харчування, алкоголь та тютюнові вироби, частка яких становила 1,78%.

Найнижчі темпи інфляції у вересні були:

у Нідерландах (-0,3%),

Данії (0,6%)

Бельгії (0,7%).

Рік тому, у вересні 2022 року, рівень інфляції у країнах Європейського Союзу становив 10,9%. На той момент в Угорщині вона становила 20,7%. У єврозоні рік тому інфляція становила 9,9%.

Рівень інфляції залишається вищим від двовідсоткового цільового показника, встановленого Європейським центральним банком (ЄЦБ) для забезпечення цінової стабільності.

Останній очікує, що інфляція досягне цього рівня до кінця 2025 року, проте деякі представники центрального банку вважають, що це надто пізно.

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uamedia За матеріалами:

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