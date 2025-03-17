Де в ЄС найвища тривалість життя (інфографіка) — Finance.ua

Де в ЄС найвища тривалість життя (інфографіка) Сьогодні 18:00 — Світ

Де в ЄС найвища тривалість життя (інфографіка)

81,4 року, що на 0,8 року більше, ніж у 2022 році. Після зниження в 2020 і 2021 роках через пандемію COVID-19 очікувана тривалість життя досягла значень, вищих, ніж у 2019 році. Це також було найвище зареєстроване значення з 2002 року, що відображає загальне зростання на 3,8 року. Про це пише У 2023 році очікувана тривалість життя при народженні в ЄС становила, що на 0,8 року більше, ніж у 2022 році. Після зниження в 2020 і 2021 роках через пандемію COVID-19 очікувана тривалість життя досягла значень, вищих, ніж у 2019 році. Це також було найвище зареєстроване значення з 2002 року, що відображає загальне зростання на 3,8 року. Про це пише Євростат

Ця інформація отримана з даних про очікувану тривалість життя, нещодавно опублікованих Євростатом. У статті представлено вибірку висновків із більш детальної статті Statistics Explained

Найвища тривалість життя

Регіон ЄС з найвищою очікуваною тривалістю життя при народженні — іспанський Комунідад де Мадрид (86,1 року), за ним йдуть Автономна провінція Тренто в Італії (85,1 року), Аландські острови у Фінляндії (85,1 року), Комунідад Фораль де Наварра в Іспанії та Автономна провінція Больцано/Боцен в Італії (обидві 85,0 років).

ТОП-5 регіонів ЄС з найнижчою очікуваною тривалістю життя

В Болгарії: Северозападен (73,9 року), Северен централен (75,2 року) і Югоизточен (75,1 року). Інші 2 були Észak-Magyarország в Угорщині (74,9 років) і Майотта у Франції (74,9 років).

Жінки живуть на 5,3 року довше

Для жінок в ЄС очікувана тривалість життя при народженні досягла 84,0 років у 2023 році (на 0,7 порівняно з 2022 роком і таке ж значення, як у 2019 році), а для чоловіків — 78,7 років (+0,8 порівняно з 2022 роком і +0,2 порівняно з 2019 роком).

У 2023 році очікувана тривалість життя при народженні для жінок була на 5,3 року довшою, ніж для чоловіків, із відмінностями між країнами ЄС. Очікувалося, що в Латвії жінки проживуть на 10,1 року довше за чоловіків, за нею йдуть Литва (9,0 років) та Естонія (8,8 років).

Найменший гендерний розрив був у Нідерландах (3,0 року), а також у Швеції та Люксембурзі (обидві — 3,3 року).

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