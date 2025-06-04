Де в ЄС найбільше проживає населення (дані Євростату) — Finance.ua

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Де в ЄС найбільше проживає населення (дані Євростату)

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Де в ЄС найбільше проживає населення (дані Євростату)
Де в ЄС найбільше проживає населення (дані Євростату)
Станом на 1 січня 2024 року в Європейському Союзі (ЄС) проживало 449 мільйонів людей, що на 0,4% більше, ніж 448 мільйонів, зареєстрованих на 1 січня 2023 року.
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Найбільш густонаселеними країнами ЄС були:

  • Німеччина (83,4 мільйона, 19% від загальної кількості населення ЄС)
  • Франція (68,4 мільйона, 15%)
  • Італія (58,9 мільйона, 13%)
  • Іспанія (48,6 мільйона, 11%)
  • Польща (36,6 мільйона, 8%)
Загалом на ці 5 країн припадало 66% населення ЄС. На іншому кінці діапазону найменш населеними країнами ЄС були Мальта (563 000 осіб, що відповідає 0,1% від загальної чисельності населення ЄС), Люксембург (672 000, також 0,1%) та Кіпр (934 000, 0,2%).
Протягом 20-річного періоду з 1 січня 2004 року по 1 січня 2024 року загальна чисельність населення ЄС зросла з 432,8 мільйона до 449,2 мільйона, що становить зростання на 4%.
За цей період 19 країн ЄС продемонстрували зростання населення, а 8 — скорочення. Найбільше відносне зростання було зафіксовано в Люксембурзі (48%), далі йдуть Мальта (41%), Ірландія (33%) та Кіпр (29%). Найбільше відносне зменшення спостерігалося в Латвії (−18%), Болгарії (−17%), Литві (−15%) та Румунії (−11%).
Найбільше абсолютне зростання було зафіксовано у Франції та Іспанії (по 6,1 мільйона в обох країнах).
Найбільше абсолютне зменшення спостерігалося в Румунії (−2,5 мільйона), Польщі (−1,6 мільйона) та Болгарії (−1,3 мільйона).

Щільність населення в ЄС

Щільність населення У 2023 році в ЄС цей показник становив 109 осіб на км². Це значення значно відрізнялося між країнами ЄС.
Найвища щільність населення була зафіксована на Мальті (1766 осіб на 1 км²), за нею на певній відстані йдуть Нідерланди (526) та Бельгія (387). На іншому кінці діапазону знаходяться Фінляндія (18 осіб на 1 км²) та Швеція (26) з найнижчою щільністю населення.

Де більше жінок, ніж чоловіків

Станом на 1 січня 2024 року в ЄС налічувалося 229 мільйонів жінок та 220 мільйонів чоловіків.
Це відповідає співвідношенню 104,4 жінки на 100 чоловіків, а це означає, що жінок було на 4,4% більше, ніж чоловіків. Жінок було більше, ніж чоловіків, у всіх країнах ЄС, окрім Мальти, Швеції, Люксембургу та Словенії.
Найвище співвідношення було зафіксовано в Латвії (на 15,5% більше жінок, ніж чоловіків).

Старіння населення

За період з 1 січня 2004 року по 1 січня 2024 року частка осіб віком 80 років і старше зросла в усіх країнах ЄС. На рівні ЄС вона збільшилася на 2,3 процентних пунктів (п.п.), з 3,8% до 6,1%. Найбільше зростання спостерігалося:
  • в Греції (+3,2 в.п., з 3,8% до 7,0%),
  • Латвії (+3,2 в.п., з 2,9% до 6,1%)
  • Португалії (також +3,2 в.п., з 3,8% до 7,0%)
Найнижче — у Швеції (+0,5 в.п., з 5,3% до 5,8%).

Діти та молодь

Частка дітей та молоді підлітки (віком до 15 років) у ЄС зменшилася на 1,6 в.п., знизившись з 16,2% до 14,6%.
Зниження спостерігалося майже у всіх країнах ЄС, причому найбільше зниження спостерігалося на Мальті (−5,9 в.п.) та Кіпрі (−5,1 в.п.).
Зростання зафіксували лише Чехія (+0,6 в.п.), Естонія та Латвія (в обох +0,2 в.п.), Словенія та Болгарія (в обох +0,1 в.п.).
Станом на 1 січня 2024 року частка дітей та молодих підлітків була найвищою в Ірландії (18,9%) і найнижчою в Італії (12,2%).
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Раніше ми писали, про ТОП найкомфортніших країн в ЄС за рівнем життя.
ВВП на душу населення вище середнього по ЄС зафіксовано в 11 країнах Євросоюзу. Крім Люксембургу, в топ-переліку є також Ірландія, Нідерланди і Данія. Серед країн Європи, що не входять до складу єврозони — Норвегія, Швейцарія та Ісландія.
Одні з найпотужніших за інтегрованими економічними показниками країни Євросоюзу, зокрема Німеччина, Італія, Франція, мають середній показник ВВП на душу населення або трохи вищий за середній.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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