Де в Україні відкривають та закривають бізнеси найчастіше (інфографіка)
Від початку року в Україні зареєстрували понад 225 тисяч нових ФОПів. Це майже стільки ж, як за аналогічний період минулого року. Найбільший приріст спостерігався у вересні — 29,6 тис. нових підприємців проти 21,4 тис. у січні.
Про це повідомляє «Опендатабот», посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.
Водночас кількість підприємців, які вирішили завершити свою діяльність, зросла на 11% порівняно з минулим роком і становила 213 тисяч.
Зазначається, що понад 45 тисяч з них були відкриті лише минулого року. Загальний баланс поки позитивний: на 15 тисяч бізнесів більше відкрито, ніж закрито.
Де відкривають та закривають бізнеси найчастіше
Лідером за кількістю зареєстрованих нових підприємців є Київ (30,5 тис.).
Слідом ідуть Дніпропетровщина (22,2 тис.) та Львівщина (17,2 тис.), а п’ятірку лідерів замкнули Київщина (16,7 тис.) та Одещина (16,4 тис.).
Найчастіше закривалися у:
- Києві — 27,5 тисячі;
- Дніпропетровській області- 19,1 тис.;
- Харківській області — 17,7 тис.;
- Одеській області — 16,1 тис.
Найпопулярнішою сферою серед нових підприємців традиційно залишається торгівля — роздрібна (29% від усіх реєстрацій) та оптова (8%). Також популярні IT, ресторани та інформаційні послуги.
При цьому найчастіше закривають бізнес у тих самих галузях — торгівля, IT та індивідуальні послуги.
Хто частіше відкриває бізнес — чоловіки чи жінки
Цьогоріч 6 із 10 нових ФОПів — жінки. У Сумській області частка перевищує 63%.
Жінки найчастіше відкривають бізнес у сфері послуг, освіти, виробництва одягу та медицини, тоді як чоловіки обирають кур’єрську доставку, логістику, будівництво та ремонт техніки.
Активно йдуть у приватне підприємництво й іноземці: 1 648 нових фопів відкрили нерезиденти цьогоріч.
Найбільше серед них — громадян Азербайджану, росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.
Нагадаємо, Національний банк України ініціює зміни, які можуть суттєво ускладнити процес припинення діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП). Головна мета пропозиції — посилити фінансовий моніторинг та забезпечити повноту сплати податків перед закриттям бізнесу.
Пропозиція НБУ передбачає запровадження обов’язкової перевірки інформації про фінансову діяльність підприємця перед його виключенням з Єдиного державного реєстру. Зокрема, перевірятимуться такі аспекти:
- Оборот коштів ФОП.
- Повнота та своєчасність сплати податків.
