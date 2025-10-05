Де в Україні відкривають та закривають бізнеси найчастіше (інфографіка) Сьогодні 12:06

Від початку року в Україні зареєстрували понад 225 тисяч нових ФОПів. Це майже стільки ж, як за аналогічний період минулого року. Найбільший приріст спостерігався у вересні — 29,6 тис. нових підприємців проти 21,4 тис. у січні.

Про це повідомляє «Опендатабот», посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.

Водночас кількість підприємців, які вирішили завершити свою діяльність, зросла на 11% порівняно з минулим роком і становила 213 тисяч.

Зазначається, що понад 45 тисяч з них були відкриті лише минулого року. Загальний баланс поки позитивний: на 15 тисяч бізнесів більше відкрито, ніж закрито.

Де відкривають та закривають бізнеси найчастіше

Лідером за кількістю зареєстрованих нових підприємців є Київ (30,5 тис.).

Слідом ідуть Дніпропетровщина (22,2 тис.) та Львівщина (17,2 тис.), а п’ятірку лідерів замкнули Київщина (16,7 тис.) та Одещина (16,4 тис.).

Найчастіше закривалися у:

Києві — 27,5 тисячі;

Дніпропетровській області- 19,1 тис.;

Харківській області — 17,7 тис.;

Одеській області — 16,1 тис.

Найпопулярнішою сферою серед нових підприємців традиційно залишається торгівля — роздрібна (29% від усіх реєстрацій) та оптова (8%). Також популярні IT, ресторани та інформаційні послуги.

При цьому найчастіше закривають бізнес у тих самих галузях — торгівля, IT та індивідуальні послуги.

Хто частіше відкриває бізнес — чоловіки чи жінки

Цьогоріч 6 із 10 нових ФОПів — жінки. У Сумській області частка перевищує 63%.

Жінки найчастіше відкривають бізнес у сфері послуг, освіти, виробництва одягу та медицини, тоді як чоловіки обирають кур’єрську доставку, логістику, будівництво та ремонт техніки.

Активно йдуть у приватне підприємництво й іноземці: 1 648 нових фопів відкрили нерезиденти цьогоріч.

Найбільше серед них — громадян Азербайджану, росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.

Нагадаємо, Національний банк України ініціює зміни , які можуть суттєво ускладнити процес припинення діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП). Головна мета пропозиції — посилити фінансовий моніторинг та забезпечити повноту сплати податків перед закриттям бізнесу.

Пропозиція НБУ передбачає запровадження обов’язкової перевірки інформації про фінансову діяльність підприємця перед його виключенням з Єдиного державного реєстру. Зокрема, перевірятимуться такі аспекти:

Оборот коштів ФОП.

Повнота та своєчасність сплати податків.

