Де в Україні найбільший попит на електромобілі: рейтинг регіонів — Finance.ua

Де в Україні найбільший попит на електромобілі: рейтинг регіонів Сьогодні 19:23 — Технології&Авто

Де в Україні найбільший попит на електромобілі: рейтинг регіонів

За підсумками трьох кварталів поточного року, український автопарк поповнили 24,2 тис. авто на електротязі (BEV). В частині нових авто бестселером на ринку електромобілів став Volkswagen ID.4

Про це повідомляє «Укравтопром».

З цієї кількості електромобілів нових — 4,9 тис. од., а вживаних — 19,3 тис. од.

Найбільші показники з реєстрацій електричних авто продемонстрували:

Львівська область — 3199 од. (90% вживані);

місто Київ — 3176 од. (64% вживані);

Дніпропетровська обл. — 2006 од. (76% вживані);

Київська обл. — 1763 од. (67% вживані);

Вінницька обл. — 1502 од (89% вживані).

У частині нових авто бестселером на ринку електромобілів став Volkswagen ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто, лідером став Nissan Leaf на Львівщині, Дніпропетровщині та Вінниччині, а у Києві та на Київщині першість утримує Tesla Model 3.

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Загалом, впродовж вересня український автопарк поповнили 4298 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

«Відносно торішнього вересня попит на електромобілі збільшився у 2,7 раза. У порівнянні з серпнем 2023р. ринок збільшився на 12%», — підкреслили в «Укравтопромі».

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто — 4215 шт. (нових — 769 шт., уживаних — 3446 шт.).

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