Де в Україні найбільший попит на електромобілі: рейтинг регіонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де в Україні найбільший попит на електромобілі: рейтинг регіонів

Технології&Авто
24
Де в Україні найбільший попит на електромобілі: рейтинг регіонів
Де в Україні найбільший попит на електромобілі: рейтинг регіонів
За підсумками трьох кварталів поточного року, український автопарк поповнили 24,2 тис. авто на електротязі (BEV). В частині нових авто бестселером на ринку електромобілів став Volkswagen ID.4
Про це повідомляє «Укравтопром».
З цієї кількості електромобілів нових — 4,9 тис. од., а вживаних — 19,3 тис. од.
Найбільші показники з реєстрацій електричних авто продемонстрували:
  • Львівська область — 3199 од. (90% вживані);
  • місто Київ — 3176 од. (64% вживані);
  • Дніпропетровська обл. — 2006 од. (76% вживані);
  • Київська обл. — 1763 од. (67% вживані);
  • Вінницька обл. — 1502 од (89% вживані).
У частині нових авто бестселером на ринку електромобілів став Volkswagen ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто, лідером став Nissan Leaf на Львівщині, Дніпропетровщині та Вінниччині, а у Києві та на Київщині першість утримує Tesla Model 3.
Читайте також
Загалом, впродовж вересня український автопарк поповнили 4298 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
«Відносно торішнього вересня попит на електромобілі збільшився у 2,7 раза. У порівнянні з серпнем 2023р. ринок збільшився на 12%», — підкреслили в «Укравтопромі».
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто — 4215 шт. (нових — 769 шт., уживаних — 3446 шт.).

Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.