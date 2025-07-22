Де в Україні можна недорого відпочити (окрім Одеси та Карпат) — Finance.ua

Де в Україні можна недорого відпочити (окрім Одеси та Карпат) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Де в Україні можна недорого відпочити (окрім Одеси та Карпат)

Влітку українці вибирають зазвичай відпочинок у Карпатах або біля моря в Одесі. Але ціни там немаленькі.

У новій статті Finance.ua пропонує цікаві локації для літньої відпустки в Україні з цінами, логістикою та порадами для мандрівника.

Бакота (Нігинська громада)

Бакота — це не лише затоплене село, а цілий світ. Скельний монастир, звідки відкривається захопливий вид на затоку Дністра, медитативна тиша й пісок під ногами.

Це унікальне місце, яке часто називають «Українською Атлантидою». Колись тут було квітуче село, затоплене 1981 році під час будівництва Новодністровської ГЕС. Сьогодні ця місцевість стала популярним туристичним напрямком, що вабить своїми мальовничими краєвидами, чистою водою Дністровського водосховища та історичними пам’ятками.

Тут можна поставити намет або орендувати кімнату в сусідніх селах (Грушка, Студениця). Проживання — від 300 до 500 грн, оренда човна — від 400 грн/год.

Бакота пропонує не лише історичні пам’ятки та природні краєвиди, але й багато можливостей для активного відпочинку:

можна орендувати моторний човен, катамаран, сап борд чи навіть яхту для прогулянок Дністровським водосховищем. Послуги оренди доступні через місцеві готелі або за оголошеннями;

для любителів адреналіну пропонують сплави на катамаранах — веселий і відносно безпечний варіант для сімей чи дружніх компаній;

катання на квадроциклах, джипах чи велосипедах дозволяє дослідити навколишні пагорби та долини з новими захопливими ракурсами;

піші маршрути — в районі Бакоти прокладено два офіційні туристичні маршрути — короткий (8 км, приблизно 2 години) та довгий (24 км, 7−8 годин). Карту маршрутів можна знайти біля оглядового майданчика.

Інфраструктура в Бакоті та околицях активно розвивається, хоча вибір житла залишається обмеженим. Наприклад, в с. Колодіївка можна обрати комфортні екокотеджі на березі Дністра з басейнами, СПА-послугами, рестораном. Ціни стартують від 600 грн за особу на добу. СПА-послуги включені у вартість проживання, що робить цей варіант привабливим для шукачів релаксу та комфорту.

Для любителів справжнього єднання з природою ідеальним варіантом стане кемпінг на березі Дністра. Вартість місця для намету стартує від 170 грн. Досвідчені туристи радять ставити намети на протилежному від Білої гори березі через сильні вітри. Також можна орендувати трейлер для комфортнішого проживання на природі.

З Києва дорога займає приблизно 5−6 годин (відстань близько 400 км). Маршрут проходить через Хмельницький або Кам’янець-Подільський.

З Хмельницького шлях становить близько 100 км. Їдьте у напрямку Дунаївців, далі на трасу Т2303 до Старої Ушиці, а звідти — за вказівниками до Бакоти.

З собою потрібно мати намет, воду, продукти, крем від сонця, павербанк (зв'язок слабкий).

Миколаївщина: вода кольору неба

Радонове озеро розташоване поблизу села Мигія в Миколаївській області. Це штучна водойма, що утворилася внаслідок затоплення кар’єру. Радонове озеро отримало таку назву через високий вміст радону — непомітного газу, що міститься також у повітрі.

Велика концентрація радону шкодить організму під час дихання, але вода з вмістом цього газу цілюща. Її використовують для лікування захворювань нервової системи, хвороб серця, опорно-рухового апарату, шкірних захворювань тощо. Однак купатися понад 10 хвилин у насичених радоном озерах лікарі не рекомендують.

Вхід безкоштовний. Проживання в Первомайську — 400−700 грн/ніч.

Також поряд з озером є кемпінг, де можна комфортно розміститися з наметами.

Щодо маршруту, найзручніше до озера дістатися через село Мигія з Південноукраїнська або Первомайська. З цих міст регулярно курсують автобуси до Мигії, які зупиняються біля кемпінгу. Дорога з Первомайська займе близько 20 хвилин, а з Південноукраїнська — близько 50.

З собою варто мати воду, їжу, рушник, купальник, капці для кам’янистого дна.

Полтавщина: спокій та краса природи

Джерело фото: Instagram @dovkola.media

Гора Пивиха, розташована на лівому березі Дніпра в Полтавській області, є найвищою точкою Лівобережної України, досягаючи 168 м над рівнем моря. Це місце вражає не лише своєю природною красою, але й багатою історією, що приваблює туристів та дослідників.

Зазвичай сюди приїжджають на вікенд та влаштовують пікніки. Ті, кому хочеться відпочити тут більше часу, зупиняються на горі з наметами. Також тут можна купатися у Дніпрі, що протікає просто біля гори.

Поїздку до гори Пивихи можна урізноманітнити відвідуванням Чигирину, закинутого міста Орбіта чи Морозівського кар’єру.

Найзручніший спосіб дістатися локації — автомобілем за геомітками в картах, проте варто приготуватися до не найкращої дороги. Також з Кременчука до найближчих населених пунктів Градизька та Максимівки прямують регулярні автобуси.

Проживання в Кременчуці обійдеться щонайменше в 1000 грн/ніч, або ж можна обрати намет.

З собою треба мати взуття для піску, воду, сміттєві пакети, сонцезахист та купальник.

Читайте більше про місця відпочинку у статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.