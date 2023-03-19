Де в Україні купити будинок за тисячу доларів — Finance.ua

Де в Україні купити будинок за тисячу доларів Сьогодні 18:10 — Нерухомість

В Україні дешеві будинки продаються у невеликих населених пунктах. Будинок за тисячу доларів можна купити у маленькому селі без розвиненої інфраструктури, при цьому до найближчого міста доведеться їхати кілька годин на авто.

Про це йдеться у даних одного із великих порталів нерухомості.

За тисячу доларів продають будинок у селі Королеві Сумської області. Площа нерухомості — 100 кв. м. «Продам ділянку з будинком у районі 2-ї школи, по вулиці Берегової. Будинок нежитловий», — йдеться в оголошенні.

Головний недолік: будинок знаходиться неподалік кордону з рф.

У Закарпатській області, в селі Золотарьова, за 16 тис. грн можна купити будинок площею 120 квадратних метрів. Будинок потребує ремонту. «Біля будинку 50 соток землі та фруктовий сад, криниця, газ», — йдеться в оголошенні. Будинок знаходиться недалеко від кордону з Румунією.

У селі Кренидівка Сумської області за 37 тис. грн продається будинок площею 120 квадратів. В оголошенні йдеться, що будинок можна купити для знесення та будівництва нової нерухомості. Разом із будинком також продаються будинки у дворі.

«Продам будинок у с. Кренидівка із земельною ділянкою та надвірними спорудами. Можна під розбирання», — йдеться в оголошенні.

Зазначимо, за кілька тисяч доларів у селах можна придбати квартиру площею близько 30-40 квадратних метрів. При цьому у великих населених пунктах вартість житла може бути в десятки разів вищою.

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BusinessUa За матеріалами:

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