Де в Україні купити будинок за тисячу доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де в Україні купити будинок за тисячу доларів

Нерухомість
144
В Україні дешеві будинки продаються у невеликих населених пунктах. Будинок за тисячу доларів можна купити у маленькому селі без розвиненої інфраструктури, при цьому до найближчого міста доведеться їхати кілька годин на авто.
Про це йдеться у даних одного із великих порталів нерухомості.
За тисячу доларів продають будинок у селі Королеві Сумської області. Площа нерухомості — 100 кв. м. «Продам ділянку з будинком у районі 2-ї школи, по вулиці Берегової. Будинок нежитловий», — йдеться в оголошенні.
Головний недолік: будинок знаходиться неподалік кордону з рф.
Місце для вашої реклами
У Закарпатській області, в селі Золотарьова, за 16 тис. грн можна купити будинок площею 120 квадратних метрів. Будинок потребує ремонту. «Біля будинку 50 соток землі та фруктовий сад, криниця, газ», — йдеться в оголошенні. Будинок знаходиться недалеко від кордону з Румунією.
У селі Кренидівка Сумської області за 37 тис. грн продається будинок площею 120 квадратів. В оголошенні йдеться, що будинок можна купити для знесення та будівництва нової нерухомості. Разом із будинком також продаються будинки у дворі.
«Продам будинок у с. Кренидівка із земельною ділянкою та надвірними спорудами. Можна під розбирання», — йдеться в оголошенні.
Зазначимо, за кілька тисяч доларів у селах можна придбати квартиру площею близько 30-40 квадратних метрів. При цьому у великих населених пунктах вартість житла може бути в десятки разів вищою.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

За матеріалами:
BusinessUa
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.