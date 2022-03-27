Де українцям шукати роботу в Польщі: 10 корисних посилань — Finance.ua
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Де українцям шукати роботу в Польщі: 10 корисних посилань

Вчора 13:00Особисті фінанси
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Чимало українців, шукаючи безпечне місце під час війни, знайшли прихисток у Польщі. Однак для прожиття там потрібні хоч якісь гроші, а отже — варто шукати роботу.
Редакція Ain.ua зібрала список сайтів, які допоможуть українцям знайти роботу в Польщі. На цих ресурсах роботодавці розміщують вакансії як для штатних співробітників, так і фрілансерів.
  • Pracuj.pl — агрегатор вакансій і один з найбільших сайтів з пошуку роботи в Польщі. На порталі є окрема сторінка для шукачів з України. Там зібрані оголошення від роботодавців, які готові влаштувати українців. Таких вакансій вже 15 000;
  • The:protocol — тут зібрані вакансії в IT-галузі. Можна увімкнути фільтр «для українців» і бачити актуальні пропозиції. Їх вже понад 2 200;
  • Jobs.pl — агрегатор вакансій. Тут понад 5700 актуальних пропозицій щодо роботи в Польщі;
  • Gowork.pl — агрегатор вакансій. Можна відфільтрувати оголошення по місту і почитати відгуки про роботодавця;
  • Gumtree.pl — дошка оголошень. У розділі «робота» понад 3 тис. вакансій;
  • ePraca — державний мобільний додаток з пошуку роботи.
  • Зелена лінія — сайт гарячої лінії щодо працевлаштування в Польщі. Існує українська версія сайту;
  • Flagma.pl — ресурс для пошуку віддаленої роботи в Польщі;
  • Useme.com — великий портал для фрілансерів. Тут можна розмістити оголошення про свої послуги або знайти замовника;
  • Oferia — тут фрілансери можуть знайти замовлення від польських компаній.

Де біженцям шукати допомогу за кордоном

За матеріалами: Ain.Ua
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