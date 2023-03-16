Де українці отримуюють пенсії: рейтинг банків — Finance.ua

Де українці отримуюють пенсії: рейтинг банків
Загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 березня 2023 року становила 8,349 млн осіб. Інші 2,355 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту».
Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).
- За даними ПФУ, частка Приватбанку становить 54,2%. У цьому держбанку одержують гроші 4,527 млн осіб.
- На другому місці державний Ощадбанк (35,8%, пенсії одержують 2,989 млн осіб).
- У банку іноземних банківських груп Райффайзен Банк пенсії одержують 330,5 тисяч осіб (4%).
- В інших банках отримують виплати 502,9 тисячі осіб (6%).
За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-лютий 2021 року становила 81,9 млрд гривень, що на 22,1% більше, ніж у 2021 році (67,1 млрд гривень).
Довідка Finance.ua:
- з 14 березня сплатити добровільні пенсійні внески можна на вебпорталі Пенсійного фонду України;
- у 2022 році Рада ухвалила закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можуть бути можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок в Пенсійному фонді, або знеособлено;
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