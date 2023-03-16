Де українці отримуюють пенсії: рейтинг банків — Finance.ua

Де українці отримуюють пенсії: рейтинг банків Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Де українці отримуюють пенсії: рейтинг банків

Загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 березня 2023 року становила 8,349 млн осіб. Інші 2,355 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту».

Про це повідомляє Пенсійний фонд України ( ПФУ)

За даними ПФУ, частка Приватбанку становить 54,2%. У цьому держбанку одержують гроші 4,527 млн осіб.

На другому місці державний Ощадбанк (35,8%, пенсії одержують 2,989 млн осіб).

У банку іноземних банківських груп Райффайзен Банк пенсії одержують 330,5 тисяч осіб (4%).

В інших банках отримують виплати 502,9 тисячі осіб (6%).



За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-лютий 2021 року становила 81,9 млрд гривень, що на 22,1% більше, ніж у 2021 році (67,1 млрд гривень).

Довідка Finance.ua:

з 14 березня сплатити добровільні пенсійні внески можна на вебпорталі Пенсійного фонду України;

у 2022 році Рада ухвалила закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можуть бути можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок в Пенсійному фонді, або знеособлено;

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