Де у світі найбільше довіряють поліцейським: рейтинг (інфографіка) — Finance.ua
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Де у світі найбільше довіряють поліцейським: рейтинг (інфографіка)

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Де у світі найбільше довіряють поліцейським: рейтинг (інфографіка)
Де у світі найбільше довіряють поліцейським: рейтинг (інфографіка)
Нещодавно американська соціологічна компанія Gallup оприлюднила Всесвітній індекс закону та правопорядку (Global Law and Order 2022), який оцінює рівень довіри до поліції, відчуття особистої безпеки та кількості крадіжок і пограбувань у різних країнах за минулий рік.

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Gallup виявила, що Франція, де стався вищезгаданий інцидент, отримала 85 балів зі 100 можливих, що є трохи вище за середній світовий показник, який становить 71 бал. Найближчими сусідами Франції виявилися Філіппіни, Гонконг, Хорватія та Словаччина.
Де у світі найбільше довіряють поліцейським: рейтинг (інфографіка)
Найвищий рівень довіри до правопорядку в Сингапурі (96 балів), за ним іде автократична країна Таджикистан (95 балів). Водночас найнижчий рівень довіри спостерігався в Афганістані, що цілковито передбачувано з огляду на рівень насильства в цій країні.
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Також унизу рейтингу довіри до правопорядку опинилися:
  • Габон,
  • Венесуела,
  • ДР Конго,
  • Сьєрра-Леоне.
Китай не увійшов до 122 країн зі звіту. У 2019 році ця країна посіла третє місце з 94 балами зі 100 можливих.

А яка довіра до поліції в Україні?

Згідно з останнім Індексом правопорядку Gallup, станом на 2021 рік довіра до поліції в Україні відповідала середньосвітовому рівню (71 бал). Такі самі оцінки отримали Бенін, Бразилія, Монголія, Парагвай і Ямайка.
Але, вочевидь, результати опитування за 2021 рік щодо України не є актуальними, адже за два останні роки в нас відбулися суттєві зміни. Під час повномасштабного вторгнення довіра до Національної поліції, за даними УНН, зросла майже вдвічі.
За матеріалами:
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