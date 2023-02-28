У поліції назвали найпоширеніші причини ДТП у 2022 році — Finance.ua

У поліції назвали найпоширеніші причини ДТП у 2022 році
За інформацією патрульної поліції, у минулому році було оформлено на 29% менше ДТП у порівнянні з 2021 роком.
При цьому найпоширенішою причиною аварій залишається перевищення безпечної швидкості руху. Згідно з Правилами дорожнього руху, безпечна швидкість — швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. Однак, саме це правило порушують більшість водіїв.
Десять найпопулярніших причин ДТП 2022 року:
- Перевищення безпечної швидкості руху. З цієї причини сталася 7561 аварія.
- Порушення правил маневрування — 3846 ДТП.
- Порушення правил проїзду перехрестя — 1467.
- Порушення правил проїзду пішохідного перехрестя — 1443.
- Недотримання дистанції під час руху — 843.
- Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння — 790.
- Перехід пішоходів у непризначеному для цього місці — 593.
- Перевищення встановленої швидкості — 469.
- Виїзд на зустрічну смугу — 418.
- Невиконання водіями вимог сигналів регулювальника — 236.
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