У поліції назвали найпоширеніші причини ДТП у 2022 році — Finance.ua

У поліції назвали найпоширеніші причини ДТП у 2022 році 28.02.2023, 01:11 — Технології&Авто

У поліції назвали найпоширеніші причини ДТП у 2022 році

За інформацією патрульної поліції, у минулому році було оформлено на 29% менше ДТП у порівнянні з 2021 роком.

При цьому найпоширенішою причиною аварій залишається перевищення безпечної швидкості руху. Згідно з Правилами дорожнього руху, безпечна швидкість — швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. Однак, саме це правило порушують більшість водіїв.

Десять найпопулярніших причин ДТП 2022 року:

Перевищення безпечної швидкості руху. З цієї причини сталася 7561 аварія.

Порушення правил маневрування — 3846 ДТП.

Порушення правил проїзду перехрестя — 1467.

Порушення правил проїзду пішохідного перехрестя — 1443.

Недотримання дистанції під час руху — 843.

Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння — 790.

Перехід пішоходів у непризначеному для цього місці — 593.

Перевищення встановленої швидкості — 469.

Виїзд на зустрічну смугу — 418.

Невиконання водіями вимог сигналів регулювальника — 236.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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