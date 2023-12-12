Де шукати фінансування для запуску криптопроєкту — Finance.ua

Де шукати фінансування для запуску криптопроєкту
Для запуску успішного криптопроєкту знадобиться капітал. У криптостартапів, як правило, не так багато шляхів для пошуку коштів, і майже всі вони ведуть до венчурних компаній.
Багато потужних блокчейн платформ зацікавлені в розширенні мережі та всебічному застосуванні, тож вони створили фундації, які фінансують молоді проєкти. Ось вам декілька прикладів:
- Polkadot Foundation;
- Harmony Ecosystem Fund;
- програма грантів для протоколів NEAR;
- Ethereum Foundation;
- Web3 Програма грантів фонду;
- Tezos Foundation;
- Cardano Catalyst Fund;
- Програма грантів Cosmos;
- Програма грантів Solana;
- Програма грантів Chainlink;
- Програма грантів Aave;
- Програма грантів Algorand;
- Програма грантів Binance Smart Chain.
Іноді криптостартапи вдаються до послуг акселераторів та інкубаторів, які надають доступ до інвестицій, менторство та готовий бізнес-план. Зазвичай такі організації намагаються максимально контролювати діяльність проєкту.
В Україні найбільш популярними платформами для пошуку інвестицій в стартапи є InVenture та Startup Network.
Фандрейзинг також користується популярністю серед криптопроєктів. Тут для збору коштів використовують децентралізовану платформу Juicebox.
Деякі інвестори самостійно виходять на проєкти. Наприклад, після знайомства на конференції чи форумі. До інших проєкти звертаються самі, призначають зустрічі, роблять презентації. В основному інвестори дивляться на кілька складових: ринок, його проблеми і як з ними справляється цікавий для них проєкт.
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