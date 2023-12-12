Де шукати фінансування для запуску криптопроєкту — Finance.ua

Де шукати фінансування для запуску криптопроєкту Сьогодні 08:25 — Криптовалюта

Де шукати фінансування для запуску криптопроєкту

Для запуску успішного криптопроєкту знадобиться капітал. У криптостартапів, як правило, не так багато шляхів для пошуку коштів, і майже всі вони ведуть до венчурних компаній.

Багато потужних блокчейн платформ зацікавлені в розширенні мережі та всебічному застосуванні, тож вони створили фундації, які фінансують молоді проєкти. Ось вам декілька прикладів:

Іноді криптостартапи вдаються до послуг акселераторів та інкубаторів, які надають доступ до інвестицій, менторство та готовий бізнес-план. Зазвичай такі організації намагаються максимально контролювати діяльність проєкту.

В Україні найбільш популярними платформами для пошуку інвестицій в стартапи є InVenture та Startup Network

Фандрейзинг також користується популярністю серед криптопроєктів. Тут для збору коштів використовують децентралізовану платформу Juicebox

Деякі інвестори самостійно виходять на проєкти. Наприклад, після знайомства на конференції чи форумі. До інших проєкти звертаються самі, призначають зустрічі, роблять презентації. В основному інвестори дивляться на кілька складових: ринок, його проблеми і як з ними справляється цікавий для них проєкт.

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