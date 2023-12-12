Де шукати фінансування для запуску криптопроєкту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де шукати фінансування для запуску криптопроєкту

Криптовалюта
43
Де шукати фінансування для запуску криптопроєкту
Де шукати фінансування для запуску криптопроєкту
Для запуску успішного криптопроєкту знадобиться капітал. У криптостартапів, як правило, не так багато шляхів для пошуку коштів, і майже всі вони ведуть до венчурних компаній.
Багато потужних блокчейн платформ зацікавлені в розширенні мережі та всебічному застосуванні, тож вони створили фундації, які фінансують молоді проєкти. Ось вам декілька прикладів:
Іноді криптостартапи вдаються до послуг акселераторів та інкубаторів, які надають доступ до інвестицій, менторство та готовий бізнес-план. Зазвичай такі організації намагаються максимально контролювати діяльність проєкту.
В Україні найбільш популярними платформами для пошуку інвестицій в стартапи є InVenture та Startup Network.
Фандрейзинг також користується популярністю серед криптопроєктів. Тут для збору коштів використовують децентралізовану платформу Juicebox.
Деякі інвестори самостійно виходять на проєкти. Наприклад, після знайомства на конференції чи форумі. До інших проєкти звертаються самі, призначають зустрічі, роблять презентації. В основному інвестори дивляться на кілька складових: ринок, його проблеми і як з ними справляється цікавий для них проєкт.
Читайте більше в нашій статті:

Заробити на власній криптовалюті: місія можлива

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.