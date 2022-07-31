Де перевірити та сплатити нові штрафи за порушення правил дорожнього руху — Finance.ua

Де перевірити та сплатити нові штрафи за порушення правил дорожнього руху Вчора 11:14 — Особисті фінанси

Де перевірити та сплатити нові штрафи за порушення правил дорожнього руху

Як відомо, в Україні працює система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Зазначимо, що зараз камери автофіксації реєструють випадки перевищення швидкості, відео- та фотофіксацію проїздів перехресть вулиць та автострад на червоне світло, а також переміщення автомобілів смугою, призначеною для проїзду громадського транспорту.

Порушення всіх цих правил дорожнього руху тягне за собою певний штраф. Так, більшість водіїв повністю дотримуються всіх правил, але вони хочуть бути впевнені, що на їхнє ім’я не надіслали відповідний «лист щастя».

Пояснюємо, де і як саме можна перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Електронний кабінет водія

Тут ви можете перевірити та сплатити адміністративні правопорушення і отримати інформацію про авто та посвідчення водія.

Як увійти в електронний кабінет водія:

на сторінці входу натисніть кнопку «Увійти через ID.GOV.UA»;

натисніть кнопку «Файловий носій»;

виберіть центр сертифікації ключів;

виберіть файл особистого ключа з файлової системи;

введіть пароль до файлу ключа;

натисніть кнопку «Зчитати ключ»: Якщо все було введено правильно, з’явиться повідомлення про авторизацію користувача, натисніть кнопку «Погодитись».

якщо з’явилося повідомлення про помилку, перевірте введені дані та натисніть кнопку «Зчитати ключ» ще раз;

вітаємо! Вхід здійснено, введіть номер телефону та email, якщо бажаєте отримувати повідомлення.

Ідентифікація через банки (BankID):

це спосіб електронної ідентифікації громадян за допомогою їхніх даних у банку, де вони обслуговуються. Сервіс надається Національним банком України (тільки для клієнтів тих банків, що його підтримують) та ПриватБанком.

MobileID:

Цей спосіб входу доступний для абонентів Kyivstar, Vodafone та Lifecell, які підключили MobileID. Ідентифікація користувача здійснюється за допомогою https://bankid.org.ua

Сервіс перевірки адмінправопорушень

Щоб тут знайти своє авто, потрібно виконати такі дії:

державний номер ТЗ;

серію та номер постанови або інформацію про власника ТЗ (РНОКПП / серію та номер паспорта громадянина України / серію та номер посвідчення водія / серію та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ).

Штрафи ПДР

У ньому можна не лише сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також у додатку є інформація про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Цей додаток дозволяє виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов.

Додаток також стане в нагоді тим, хто рідко буває вдома (або мешкає не за місцем реєстрації) і може не отримати повідомлення про штраф поштою.

Основні можливості «Штрафи ПДР»:

пошук штрафів;

оформлення підписки для одного або кількох транспортних засобів;

миттєве отримання повідомлень про нові постанови (для підписок);

повідомлення про зміну статусу винесених постанов (для підписок);

можливість оплати онлайн безпосередньо з додатку;

всі реквізити для оплати вже внесені — ваш платіж 100% дійде до бюджету;

перегляд розміщення камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Завантажити мобільний додаток «Штрафи ПДР» можна для Android, IOS стане доступним найближчим часом.

Штрафи UA

За допомогою додатку водії можуть не лише сплатити штраф, а й перевірити статус та історію платежів. Перевірити наявність штрафів у додатку можна за номером посвідчення водія, ІПН, або за серією та номером штрафу.

Telegram-бот

Він є офіційним ботом МВС. Тут також можна перевірити наявність штрафу за порушення ПДР.

Наразі штрафи в Україні за перевищення швидкості такі:

перевищення ліміту більш ніж на 20 км/год — 340 гривень;

перевищення на 50 км/год та більше — 3,4 тисячі гривень;

перевищення швидкості, що призвело до створення аварійної ситуації — 850 гривень (з можливістю позбавлення прав).

Якщо ви погоджуєтесь з порушенням, то краще заплатити оперативно — у разі плати в десятиденний термін від дати виписаної постанови передбачена знижка 50%.

Встановлений термін оплати штрафу — 30 днів із набрання чинності рішенням стане остаточним. Скаргу на постанову можна подати протягом 10 днів до вищого органу або суду.

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