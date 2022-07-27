Де отримати гуманітарну допомогу в Києві: мапа та актуальні адреси — Finance.ua

Де отримати гуманітарну допомогу в Києві: мапа та актуальні адреси Вчора 17:42 — Особисті фінанси

В умовах воєнного стану у Києві працюють гуманітарні штаби, де можна отримати харчові продукти та речі першої потреби. В КМДА повідомляють, що в столиці вже зареєстровано понад 30 тисяч переселенців.

«Найбільше вимушених переселенців із Київської, Донецької та Чернігівської областей. Здебільшого вони зареєструвалися в Дарницькому, Дніпровському та у Святошинському районах», — повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Тож люди можуть звернутися по гуманітарну допомогу. Щоб її отримати, треба подати звернення до районних управлінь соціального захисту населення. Після цього отримати допомогу можна в територіальних центрах обслуговування громадян.

Щоб отримати статус ВПО, необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення чи до центрів надання адміністративних послуг, або заявку можна подати через мобільний застосунок Дія.

Адреси видачі гуманітарної допомоги у Києві

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування.

Голосіївський

вул. Ломоносова, 5/3

068-336-85-35 з 10:00 до 16:00

Дарницький

вул. Харківське шосе, 176-Г

(044) 564-43-90, 0800-509-902

Деснянський

вул. Закревського, 87-Д

(044) 515-20-18 з 10:00 до 16:00

Дніпровський

вул. Курнатовського, 7-А

(044) 512-08-07 з 9:00 до 15:00

Оболонський

вул. Озерна, 18-А

(044) 467-80-91

Печерський

вул. Цитадельна, 4/7

050-264-80-02

Подільський

вул. Ярославська, 31-Б

(044) 425-31-19

Святошинський

вул. Гната Юри, 14-Б

(044) 273-20-15, (044) 276-45-38 з 10:00 до 16:00

Солом’янський

просп. Повітрофлотський, 40

(044) 207-39-02 з 10:00 до 16:00

Шевченківський

просп. Перемоги, 5

(044) 236-50-56

Мапа гуманітарних штабів

Для того щоб у жителів столиці не виникало проблем із пошуками штабів гуманітарної допомоги, Київська міськдержадміністрація (КМДА) створила спеціальну мапу.

Також мапа гуманітарних штабів доступна в застосунку Київ цифровий, у розділі Корисне. Там можна знайти й мапи аптек, що працюють, травмпунктів, зоомагазинів тощо.

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