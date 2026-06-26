Де не можна залишати телефон Сьогодні 23:11 — Особисті фінанси

Де не можна залишати телефон

Смартфон може втрачати ресурс не лише через удари чи падіння. Часто найбільшу шкоду йому завдають звичні місця, де його залишають щодня.

сонячне проміння. Йдеться про підвіконня, балконні столики або сидіння в авто, якщо машина стоїть під сонцем, пише Одним із найнебезпечніших місць для телефона залишається прямеЙдеться про підвіконня, балконні столики або сидіння в авто, якщо машина стоїть під сонцем, пише expert.

У таких умовах гаджет здатен розігрітися до критичної температури за лічені хвилини. Це б’є по акумулятору, процесору та екрану.

У частині випадків пристрій сам вимикається, щоб убезпечити внутрішні елементи. Якщо таке стається регулярно, батарея швидше втрачає ресурс, а ремонт може коштувати дорого.

Ризикована зона

Ванна кімната або душ. Загрозу тут становить не стільки вода, скільки гаряча пара та висока вологість.

Через дрібні отвори й роз’єми волога поступово потрапляє всередину. Згодом це може спричинити окислення контактів та збої в роботі електроніки.

Навіть моделі з вологозахистом не розраховані на постійне перебування в такому середовищі.

Небезпечна звичка — класти смартфон під подушку або ковдру. Особливо це стосується моменту заряджання.

Під час зарядки телефон нагрівається, а без доступу повітря температура всередині корпусу зростає ще сильніше. Це пришвидшує зношення батареї й підвищує ризик перегріву.

Фахівці також радять не тримати телефон занадто близько до місця сну, щоб повідомлення не заважали відпочинку.

Задня кишеня штанів також входить до списку небезпечних місць. Коли людина сідає, корпус телефона отримує сильний тиск.

Через це можуть з’явитися тріщини на дисплеї, пошкодження деталей або викривлення корпусу. Найбільш чутливими залишаються тонкі моделі з великими екранами.

Окрема загроза

Близькість до батарей, обігрівачів, плит чи потужних ламп. Постійне тепло шкодить як акумулятору, так і електроніці.

У такому випадку батарея швидше втрачає ємність, а сам смартфон може гальмувати або раптово вимикатися. Найбільший ризик виникає тоді, коли пристрій одночасно заряджається.

Найкраще залишати телефон у сухому місці з нормальною температурою та доступом повітря. Для цього підійдуть стіл, полиця або тумбочка без прямого сонця.

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