Де найвищі зарплати по Німеччині — Finance.ua

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Де найвищі зарплати по Німеччині

Особисті фінанси
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Де найвищі зарплати по Німеччині
Де найвищі зарплати по Німеччині
Найвища середня зарплата у жителів Гамбурга. Гендерний розрив загалом по країні скорочується.
Про це повідомляє Tagesspiegel.
Згідно зі статистичними даними Федерального агентства зайнятості, середній показник винагороди за працю в Гамбурзі становив 4527 євро брутто.
Найнижчий рівень оплати праці в землях Макленбург — Передня Померанія (3294 євро), Тюрінгія (3307 євро), Саксен-Анхальт (3353 євро).
Рейтинг за федеральними землями не змінився порівняно з торішнім. Однако медианная зарплата в общенациональном масштабе выросла на 5,7%, составив 4013 евро.
В Агентстві також відзначили невелике скорочення розриву між заробітками чоловіків та жінок. Різниця склала €346, що на €21 менше, ніж рік тому.
Чоловікам, як і раніше, платять більше, ніж жінкам. У середньому за місяць вони заробляють €4138 євро брутто, а жінки — €3793.
Оплата праці у Німеччини перебуває у прямої залежності не тільки від статі працівника, а ще й від віку та кваліфікації.
Люди без спеціальної освіти в середньому отримують 2987 євро, дипломовані фахівці — 3870 євро, з вищою освітою — майже 6 тисяч євро та вище.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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