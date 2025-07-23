Де найвищі зарплати по Німеччині — Finance.ua

Де найвищі зарплати по Німеччині Сьогодні 12:34 — Особисті фінанси

Де найвищі зарплати по Німеччині

Найвища середня зарплата у жителів Гамбурга. Гендерний розрив загалом по країні скорочується.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

Згідно зі статистичними даними Федерального агентства зайнятості, середній показник винагороди за працю в Гамбурзі становив 4527 євро брутто.

Найнижчий рівень оплати праці в землях Макленбург — Передня Померанія (3294 євро), Тюрінгія (3307 євро), Саксен-Анхальт (3353 євро).

Рейтинг за федеральними землями не змінився порівняно з торішнім. Однако медианная зарплата в общенациональном масштабе выросла на 5,7%, составив 4013 евро.

В Агентстві також відзначили невелике скорочення розриву між заробітками чоловіків та жінок. Різниця склала €346, що на €21 менше, ніж рік тому.

Чоловікам, як і раніше, платять більше, ніж жінкам. У середньому за місяць вони заробляють €4138 євро брутто, а жінки — €3793.

Оплата праці у Німеччини перебуває у прямої залежності не тільки від статі працівника, а ще й від віку та кваліфікації.

Люди без спеціальної освіти в середньому отримують 2987 євро, дипломовані фахівці — 3870 євро, з вищою освітою — майже 6 тисяч євро та вище.

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