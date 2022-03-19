Де можна відновити втрачені документи — Finance.ua

З 1 березня строк дії закордонних паспортів українців може продовжуватись на 5 років, аvianews.com
Як повідомляє Державна міграційна служба України, з 15 березня територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, які знаходяться у безпечних районах, де не ведуться активні бойові дії, відновлюють роботу з прийому та надання адміністративних послуг:
документів для оформлення ID-картки,
закордонного паспорта громадянина України,
посвідок на постійне та тимчасове проживання.
Також ДМС здійснюватиме вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки, продовжуватиме строк дії закордонних паспортів та вноситиме відомості про дітей, зокрема, йдеться про вклеювання фотокартки до закордонного паспорта батьків, що дає можливість громадянам вільно перетинати кордон, рятуючись від війни.