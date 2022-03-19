Де можна відновити втрачені документи — Finance.ua

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Де можна відновити втрачені документи

Вчора 12:00Особисті фінанси
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З&nbsp;1&nbsp;березня строк дії закордонних паспортів українців може продовжуватись на&nbsp;5&nbsp;років З 1 березня строк дії закордонних паспортів українців може продовжуватись на 5 років, аvianews.com
Як повідомляє Державна міграційна служба України, з 15 березня територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, які знаходяться у безпечних районах, де не ведуться активні бойові дії, відновлюють роботу з прийому та надання адміністративних послуг:
  • документів для оформлення ID-картки,
  • закордонного паспорта громадянина України,
  • посвідок на постійне та тимчасове проживання.
Також ДМС здійснюватиме вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки, продовжуватиме строк дії закордонних паспортів та вноситиме відомості про дітей, зокрема, йдеться про вклеювання фотокартки до закордонного паспорта батьків, що дає можливість громадянам вільно перетинати кордон, рятуючись від війни.
Відтепер громадяни, які втратили документи або строк дії яких закінчився, можуть звертатися до визначеного органу ДМС, які працюють з урахуванням дотримання безпеки умов воєнного стану.
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Оформлення документів можливо здійснити в будь-якому територіальному органі чи підрозділі ДМС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.
Оскільки ситуація щодо роботи територіальних органів ДМС на сьогодні є динамічною, дізнатися про графік їх роботи можливо, зателефонувавши до відповідних територіальних органів за наступними номерами:
УДМС у Вінницькій області
+380 432 673 301
УДМС у Волинській області
+380 332 284 076
ГУ ДМС у Дніпропетровській області
+380 567 203 017
ГУ ДМС в Донецькій області
+380 955 385 703
УДМС в Житомирській області
+380 987 090 601
ГУ ДМС в Закарпатській області
+380 312 640 565
УДМС В Запорізькій області
+380 681 791 111
УДМС в Івано-Франківській області
+380 342 553 112
УДМС у Кіровоградській ообласті
+380 522 321 811
ГУДМС у Львівській області
0800308877
УДМС у Миколаївській області
+380 512 374 007
ГУ ДМС в Одеській області
+380 487 053 168, +380 501 902 621
УДМС у Полтавській області
+380 532 565 145
УДМС у Рівненській області
+380 362 679 545, +380 362 634 508
УДМС у Сумській області
+380 506 377 737
УДМС в Тернопільській області
+380 352 271 389
УДМС у Хмельницькій області
+380 932 738 510
ГУДМС в Харківській області
+380 96 596 10 21
+380 677 186 843
УДМС в Черкаській області
+380 472 541 139
УДМС в Чернівецькій області
+380 372 550 461, +380 372 550 461
УДМС в Чернігівській області
+380 63 1700 213
ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області
+38 050 949 82 70;
+38 098 043 24 84;
+38 063 259 39 11
Колл-центр ДП «Документ» (інформація про роботу центрів «Паспортного сервісу») +38 044 597 87 77

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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