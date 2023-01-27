Де можна оформити конвертаційний депозит — Finance.ua

Де можна оформити конвертаційний депозит Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Де можна оформити конвертаційний депозит

Клієнти українських банків уподобали новий різновид депозиту, який уже встигли назвати «конвертаційним». Що ж це таке, і наскільки вигідно для оформлення у 2023 році? Finance.ua розібрався у цих нюансах.

Що це таке

Конвертаційний депозит — це різновид валютного депозиту, коли клієнт вносить до банку національну валюту — гривню, а банк конвертує її у валюту та розміщує на валютному рахунку.

Після закінчення терміну дії депозиту клієнт отримує на руки саме іноземну валюту — долари США чи євро. Конвертаційні депозити в інших валютах є можливими, але редакції Finance.ua не зустрічалися.

Призначення такого депозиту — дати клієнтам можливість придбати валюту за курсом, нижчим від ринкового (це курс, за яким долари та євро продають у небанківських обмінниках).

Такі депозити практикувалися в Україні з 2014 року. Але особливою популярністю вони користувалися наприкінці липня 2022 року. Саме тоді Національний банк України дозволив банкам продавати безготівкову валюту своїм клієнтам з подальшим розміщенням на депозит строком від трьох календарних місяців у межах щомісячного ліміту 50 тисяч гривень.

Пізніше цей ліміт було збільшено вдвічі — до 100 тисяч гривень.

Що це дало? Поява конвертаційних депозитів допомогла зупинити зростання та стабілізувати курс долара. З 45 гривень за долар у двадцятих числах вересня долар на кінець року подешевшав до 40,50-41,00 грн, тобто майже на 10%.

Де оформити такий депозит

Станом на 25 січня 2023 року конвертаційні депозити можна оформити у 43 українських банках.

Рівно третина з них — 14 банків — надають можливість відкрити такі депозити онлайн, в решті доведеться йти у відділення банку та вносити готівкову гривню до каси.

З топ-10 банків за сумою депозитів пропонують подібну послугу лише 8 банків: Укрсиббанк та Ощадбанк у цій акції участі не беруть.

Про важливі нюанси оформлення конвертаційних депозитів та наскільки це вигідно, розповіли у статті за поисланням нижче.

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