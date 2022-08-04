ДБР затримало митника, який брав "таксу" з експортерів зерна під час блокади портів — Finance.ua
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ДБР затримало митника, який брав "таксу" з експортерів зерна під час блокади портів

Кримінал
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ДБР затримало митника, який брав "таксу" з експортерів зерна під час блокади портів
ДБР затримало митника, який брав "таксу" з експортерів зерна під час блокади портів, www.gp.gov.ua
Державне бюро розслідувань затримало на Одещині начальника митного посту, який вимагав «таксу» з експортерів зернових під час блокади українських портів.
Про це повідомляють ДБР та Офіс генерального прокурора у Telegram.
«Працівники ДБР затримали начальника митного посту „Рені“ Одеської митниці. Він вимагав від брокерів фіксовану таксу за оформлення документів на експорт зернових культур, який критично важливий для нашої держави. В умовах воєнного стану та блокади портів він встановив таксу на кожну фуру та видачу Сертифікатів про походження товарів з України на кожне авто», — сказано в повідомленні.
Посадовця затримали «на гарячому». Зокрема, лише з одного митного брокера він вимагав 154 тисячі грн за видачу 15 сертифікатів та безперешкодне оформлення авто з зерновими. Підозрюваному загрожує від 5 до 10 років в’язниці.
Нагадаємо, 1 серпня вранці стало відомо, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.
Вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.
За матеріалами:
Українська правда
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