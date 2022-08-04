ДБР затримало митника, який брав "таксу" з експортерів зерна під час блокади портів — Finance.ua

ДБР затримало митника, який брав "таксу" з експортерів зерна під час блокади портів
Державне бюро розслідувань затримало на Одещині начальника митного посту, який вимагав «таксу» з експортерів зернових під час блокади українських портів.
«Працівники ДБР затримали начальника митного посту „Рені“ Одеської митниці. Він вимагав від брокерів фіксовану таксу за оформлення документів на експорт зернових культур, який критично важливий для нашої держави. В умовах воєнного стану та блокади портів він встановив таксу на кожну фуру та видачу Сертифікатів про походження товарів з України на кожне авто», — сказано в повідомленні.
Посадовця затримали «на гарячому». Зокрема, лише з одного митного брокера він вимагав 154 тисячі грн за видачу 15 сертифікатів та безперешкодне оформлення авто з зерновими. Підозрюваному загрожує від 5 до 10 років в’язниці.
Нагадаємо, 1 серпня вранці стало відомо, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.
Вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зерновоз вирушив з одеського порту. Це стало можливо завдяки досягнутим у Стамбулі домовленостям за посередництва Туреччини і ООН.
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